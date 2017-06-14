 Fransa 10 kişiyle devirdi – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    10 kişiyle devirdi

    <a href="/index/fransa?id=738fb173-28a5-49d9-b550-5026895b8a11" class="" rel="tag">Fransa</a> 10 kişiyle devirdi

    Dünya futbolunun iki devi ile ’nin mücadelesini ev sahibi ekip 3-2 kazandı A Spor’un HD kalitesinde ekranlara getirdiği mücadelede izleyenler resmen futbola doydu.

    Dünya Kupası elemeleri hazırlıkları kapsamında dün hazırlık maçı oynayan dünya futbolunun iki devi Fransa ve İngiltere'nin mücadelesinde gülen ev sahibi ekip oldu: 3-2. A Spor'un HD kalitesinde yayınlandığı nefes kesen maçta 'nın gollerini 22'de Umtiti, 43'te Sidibe ve 78'de Dembele attı. 'nin iki golü ise Harry Kane'den geldi. Mart ayında özel maçta Almanya'ya da yenilmişti.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:45
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