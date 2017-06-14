Büyük hayal kırıklığı yarattılar

Avrupa futbolunda geliştirdikleri oyun sistemleri ve geçmiş dönemde kazandıkları başarılarla futbolseverlerin beğenisini kazanan Pep Guardiola, Jose Mourinho, Jürgen Klopp, Unai Emery, Luis Enrique ve Mircea Lucescu, görev aldığı takımlarda başarısız bir sezonu geride bıraktı.

Söz konusu dünyaca ünlü tecrübeli teknik adamlar, geçen sezon başında önemli bonservis bedelleri karşılığında takımlarında kurdukları iddialı kadrolara rağmen eski başarılı performanslarının çok uzağında kaldı.

- Guardiola kupa kaldıramadı

Geçen sezon başında Premier Lig'in en zengin bütçeli kulüplerinden Manchester City'ye geçen İspanyol teknik adam Guardiola, şampiyonluk hedefini gerçekleştiremedi.

Teknik direktörlük kariyerinin ilk 4 yılında Barcelona ile 14 kupa (2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 La Liga, 3 İspanya Kral Kupası, 2 İspanya Süper Kupa) kaldıran Guardiola, daha sonra görev aldığı Bayern Münih'te de başarılarına devam etti. Bavyera temsilcisinde görev aldığı 2013-16 yılları arasında 3 kez şampiyonluk elde eden İspanyol teknik adam, Manchester City'de ise hayal kırıklığına yol açtı.

Geçen sezon hiçbir alanda başarı gösteremeyen İngiltere temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Monaco'ya elenirken, ligi ise 78 puanla üçüncü sırada bitirebildi. Kendi performansını da beğenmediğini vurgulayan Guardiola, sezonun sona ermesinin ardından İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Barcelona ve Bayern Münih'in başında aynı şeyi yaşasaydım görevime son verilirdi." itirafında bulundu.

- Mourinho düşüşte

Görev aldığı kulüplerde elde ettiği başarılarla uzun yıllar dünyanın en başarılı teknik adamları arasında gösterilen Portekizli Mourinho ise son yıllarda kariyerinde büyük düşüş yaşadı.

Porto ve Inter'de görev aldığı dönemlerde 2 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran 54 yaşındaki teknik adamın düşüşü, büyük başarılar yaşadığı Chelsea'ye ikinci gelişinin ardından başladı.

Chelsea'ye ilk geldiği 2004-05 sezonda takımını Premier Lig'de 50 yıl aranın ardından şampiyon yapan ve sonraki sezonu da zirvede tamamlayan Mourinho, ikinci gelişinde de hızlı bir başlangıç yaşadı. İngiltere temsilcisinde 2014-15 sezonunu şampiyonlukla tamamlamasının ardından eski başarılarını tekrarlayamayan Portekizli Mourinho, sonraki sezon takımının başında çıktığı 16 lig maçının 9'unu kaybetti.

Chelsea'nin küme düşme hattına yaklaşmasının ardından görevine son verilen Mourinho, geçen sezon başında imza attığı Manchester United'da sansasyonel transferler gerçekleştirdi. Juventus'tan Paul Pogba'yı tarihin en yüksek bonservis bedelini ödeyerek 105 milyon avroya kadrosuna katan Manchester United, Borussia Dortmund'dan Henrikh Mkhitaryan, Paris Saint-Germain'den Zlatan Ibrahimovic gibi yıldız oyuncuları da transfer etmesine rağmen ligi 6'ncı sırada tamamlayabildi.

Maçlarına ev sahipliği yapan Old Trafford Stadı'nda bu sezon çıktığı 19 lig karşılaşmasının sadece 8'ini kazanarak kulüp tarihindeki son 40 yılın en kötü iç saha performansını elden eden Mourinho'nun talebeleri, UEFA Avrupa Ligi finalinde Ajax'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kazandı ve Şampiyonlar Ligi vizesi alabildi.

- Klopp hedefsiz kaldı

Liverpool'un büyük beklentilerle 2015'te imza attırdığı Alman teknik adam Jürgen Klopp da İngiltere temsilcisinde henüz kupa sevinci yaşayamadı.

Teknik direktörlüğe başladığı Mainz 05'i alt ligden Bundesliga'ya taşıyan, Borussia Dortmund'da görev aldığı dönemde ezeli rakipleri Bayern Münih'i geçerek 2 kez takımını şampiyonluğa ulaştıran 49 yaşındaki teknik adam, İngiltere'deki ilk sezonunda ligi 8'inci, ikincisinde ise 4'üncü sırada tamamlayabildi.

- Emery'li PSG, şampiyonluğu kaptırdı

Göze hoş gelen hücum futbol anlayışıyla İspanya'nın orta bütçeli takımlarından Sevilla ile 2013-2016 sezonları arasında 3 kez üst üste UEFA Avrupa Ligi kupasını alarak kariyerinde zirve yapan İspanyol teknik adam Unai Emery, geçen yıl sözleşme imzaladığı Paris Saint-Germain'de (PSG) eski günlerini arattı.

Fransa liginde daha önce 4 sezon üste şampiyonluk yaşayan PSG, Julian Draxler, Grzegorz Krychowiak ve Thomas Meunier gibi önemli futbolcuları kadrosuna katmasına rağmen sezon sonunda zirveyi rakibi Monaco'ya kaptırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçta konuk ettiği Barcelona'yı 4-0 yenen PSG, rövanş maçını ise 6-1 kaybederek turnuvadan elenirken, maçın ardından eleştiri okları İspanyol teknik adama yöneldi. Son yılların en başarılı takımları arasında yer alan Fransa temsilcisi, sezonu sadece Lig Kupası ile kapattı.

- Barcelona eski günlerini arıyor

İspanyol teknik direktör Luis Enrique de La Liga'nın en başarılı kulüplerinden Barcelona'daki üçüncü sezonunda aldığı başarısız sonuçların ardından görevini bırakmak zorunda kaldı.

Roma ve Celta Vigo'da teknik direktörlük kariyerinin ilk yıllarını geçiren Enrique, 2014'te çalıştırmaya başladığı Barcelona'da ilk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ve ligde zirveye çıkarken, İspanya Kral Kupasını da müzesine götürdü. O sezon FIFA ve La Liga tarafından yılın teknik direktörü seçilen 47 yaşındaki Enrique, 2015-16 sezonunda ise lig, UEFA Süper Kupa, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa'yı alarak beklentileri karşılamıştı.

Geçen sezon ligde ezeli rakibi Real Madrid'in gerisinde kalan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne de çeyrek finalde veda etti. Katalan temsilcisi, başarısız performansı sebebiyle İspanyol teknik adam ile sezon sonunda sona eren sözleşmesini aylar öncesinden yenilememe kararı aldığını duyurdu.

- Lucescu Rusya'da dikiş tutturamadı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş'ı şampiyon yapmasının ardından Ukrayna temsi·lci·si· Shakhtar Donetsk'te uzun yıllar başarıyla görev alan Mircea Lucescu, geçen yıl sözleşme yaptığı Rusya'nın Zenit takımında beklentileri karşılayamadı.

Ukrayna temsilcisinde 2004-16 yılları arasında 1 UEFA Kupası, 8 lig şampiyonluğu, 6 Ukrayna Kupası ve 7 Ukrayna Süper Kupa kaldıran 71 yaşındaki Rumen teknik adam, bu sene Zenit ile ligi üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi alamadı ve sözleşmesi feshedildi.