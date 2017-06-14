 Abbiati, Milan'a menajer olarak geri döndü – Fotomaç – 14 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Abbiati, Milan'a menajer olarak geri döndü

    Abbiati, Milan'a menajer olarak geri döndü

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, eski kalecisi Christian Abbiati'yi menajerlik görevine getirdi.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 39 yaşındaki futbol adamının takım ve kulüp arasındaki iletişimi sağlayacağı bildirildi.

    Verilen bilgide ayrıca, geçen sezon Milan formasıyla profesyonel futbolculuk kariyerine son veren Abbiati'nin, kulübün sportif direktörü Massimiliano Mirabelli'ye doğrudan bilgi vereceği ifade edildi.

    Abbiati, 15 sezon formasını giydiği Milano ekibi ile 3 Serie A, 2 İtalya Süper Kupası ve birer İtalya Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferleri elde etti.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Abbiati, Milan'a menajer olarak geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.