Abbiati, Milan'a menajer olarak geri döndü
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, eski kalecisi Christian Abbiati'yi menajerlik görevine getirdi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 39 yaşındaki futbol adamının takım ve kulüp arasındaki iletişimi sağlayacağı bildirildi.
Verilen bilgide ayrıca, geçen sezon Milan formasıyla profesyonel futbolculuk kariyerine son veren Abbiati'nin, kulübün sportif direktörü Massimiliano Mirabelli'ye doğrudan bilgi vereceği ifade edildi.
Abbiati, 15 sezon formasını giydiği Milano ekibi ile 3 Serie A, 2 İtalya Süper Kupası ve birer İtalya Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferleri elde etti.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:15
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Seneye şampiyon biziz
Toplam 1
Yorum
54 imparatorluğu kafadan 5 yıl uzatın sonra performansı görün uğurun.adamın hası kardeşim benim
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Bitmeyen sevda
Toplam 10
Yorum
54 imparatorluğu aytaç kara.mustafa akbaş.ibanez.medjani,ndoye.yusuf erdoğan.esteban.zeki,muhammet demir ver bunları al VİSCA ve CENGİZ ünderi.herkes mutlu
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Arsenal'den Kjaer için teklif yapıldı
Toplam 1
Yorum
umut kjaer satılırsa 1 stoper samir nasri lucas perez feneri rahat şampiyon yapar. dirar, kameni, valbueana, ekici banko bitti varsayımıyla
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