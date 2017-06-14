Abbiati, Milan'a menajer olarak geri döndü

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 39 yaşındaki futbol adamının takım ve kulüp arasındaki iletişimi sağlayacağı bildirildi.

Verilen bilgide ayrıca, geçen sezon Milan formasıyla profesyonel futbolculuk kariyerine son veren Abbiati'nin, kulübün sportif direktörü Massimiliano Mirabelli'ye doğrudan bilgi vereceği ifade edildi.

Abbiati, 15 sezon formasını giydiği Milano ekibi ile 3 Serie A, 2 İtalya Süper Kupası ve birer İtalya Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferleri elde etti.