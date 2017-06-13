Tanju Çolak'a tutuklama talebi

Suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da bulunduğu 6 kişi, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Başkentte organize suç örgütüne düzenlenen operasyon kapsamında aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da bulunduğu 6 kişi, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınarak, Ankara'ya getirilen eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirildi.Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden, Çolak'ın da arasında olduğu 6 kişi tutuklama, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 21 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



OlayYaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla 10 Haziran'da Ankara merkezli operasyon başlatılmış, birçok ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda, aralarında Çolak'ın da bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı.Çolak'ın, bazı alacaklarını tahsil etmeleri için çete üyeleriyle anlaştığı ileri sürülüyor.