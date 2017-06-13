Tanju Çolak'a tutuklama talebi
Suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da bulunduğu 6 kişi, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınarak, Ankara'ya getirilen eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirildi.Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden, Çolak'ın da arasında olduğu 6 kişi tutuklama, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 21 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
OlayYaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla 10 Haziran'da Ankara merkezli operasyon başlatılmış, birçok ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda, aralarında Çolak'ın da bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı.Çolak'ın, bazı alacaklarını tahsil etmeleri için çete üyeleriyle anlaştığı ileri sürülüyor.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 13:51
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Şampiyon olacağız
Toplam 61
Yorum
BJKONE fb tek kar etcegı tek madde puan başı 4bin euro maddesi,gelecek sezonda 55 puanı gecemeyecegımız ıcın cok para vermıyeceksınız puahahahhaha
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''Zevkle kabul eder''
Toplam 3
Yorum
Yalçın Üzerinde isimleri yazmayan formalarla oynatsalar, yüzlerini de gizleseler, ATALAY'ın bu futbolcudan aşağı kalır yanı yok. Hemde daha az maliyet, daha fazla aidiyet duygusuyla oynayacaktır. Ticaret yapıyorsanız, Yatırım yapacaksanız üretin satın alıp satarak olmuyor bu işler. Neden mi? sadece bir yıl takip ederek kasetlerden futbolcu izleyerek yaptığın yapacağın yatırım hüsranla sonuçlanır. Bakın Benfica'ya, Porto'ya, 3 sene 4 sene izliyor bir oyuncuyu.
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Başarıya aç olmalı
Toplam 4
Yorum
Yalçın 11 Hırvat oyuncu ile çalışmak istiyorsan, HIRVATİSTAN'a dön o zaman
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