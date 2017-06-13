 Tanju Çolak serbest bırakıldı – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Tanju Çolak serbest bırakıldı

    Tanju Çolak serbest bırakıldı

    Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen eski milli futbolcu Tanju Çolak serbest bırakıldı.

    Ankara'da çek senet mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen eski milli futbolcu Tanju Çolak serbest bırakıldı. Tanju Çolak'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

    TUTUKLAMA TALEBİ
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara'da çek senet mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi, tutuklanmaları istemiyle 3 kişi ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:31
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