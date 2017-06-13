Tanju Çolak serbest bırakıldı
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen eski milli futbolcu Tanju Çolak serbest bırakıldı.
Ankara'da çek senet mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen eski milli futbolcu Tanju Çolak serbest bırakıldı. Tanju Çolak'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
TUTUKLAMA TALEBİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara'da çek senet mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi, tutuklanmaları istemiyle 3 kişi ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 17:31
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 21
Yorum
RA Siz kimsiz ki Sabrini bu seklde yolluyorsunuz.Sabrinin Galatasaraya verdiklerinin yuzde birini verin sonra.
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 21
Yorum
şaka yaaaahu kalbim var yapmayın şöyle şakalar
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Yusuf Erdoğan Güneş’i seçti
Toplam 12
Yorum
efe Başka kapıya deriz.Oğuzhanın kramponları kartal yuvasında satışta alabilirsiniz.Olcayı,pektemek,veli,aras size veririzz.10 milyon euro getir
Tanju Çolak serbest bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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