 Muhteşem maç A Spor'da – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Muhteşem maç A Spor'da

    Muhteşem maç A Spor'da

    Dünya futbolunun yıldızları A Spor'da buluşuyor...

    Varane, Kante, Pogba, Griezmann, Mbappe'li Fransa; Dele Alli, Sterling, Lallana ve Kane'li İngiltere'yi ağırlıyor... Nefes kesecek Fransa- İngiltere karşılaşması bu akşam saat 22.00'de "Stade De France'dan" naklen yayınla A Spor'da olacak. Futbolseverler futbola doyacak.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:53
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