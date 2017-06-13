Muhteşem maç A Spor'da

Dünya futbolunun yıldızları A Spor'da buluşuyor...

Varane, Kante, Pogba, Griezmann, Mbappe'li Fransa; Dele Alli, Sterling, Lallana ve Kane'li İngiltere'yi ağırlıyor... Nefes kesecek Fransa- İngiltere karşılaşması bu akşam saat 22.00'de "Stade De France'dan" naklen yayınla A Spor'da olacak. Futbolseverler futbola doyacak.