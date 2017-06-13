Mijatovic için vergi suçlaması

Madrid İl Savcılığı Ekonomik Suçlar Dairesi, yaklaşık 190 bin avroluk vergi kaçırdığı iddiasıyla eski futbolcu Mijatovic hakkında mahkemeye dava açma başvurusunda bulundu. 48 yaşındaki eski Karadağlı futbolcu ile ilgili suçlamanın 2011 yılındaki gelir vergisi beyanatıyla ilgili olduğu bildirildi.