 Mijatovic için vergi suçlaması – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    için vergi suçlaması

    Mijatovic için vergi suçlaması
    Madrid İl Savcılığı Ekonomik Suçlar Dairesi, yaklaşık 190 bin avroluk vergi kaçırdığı iddiasıyla eski futbolcu Mijatovic hakkında mahkemeye dava açma başvurusunda bulundu. 48 yaşındaki eski Karadağlı futbolcu ile ilgili suçlamanın 2011 yılındaki gelir vergisi beyanatıyla ilgili olduğu bildirildi.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:51
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