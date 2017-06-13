Fransa, hazırlık maçında İngiltere'yi 3 - 2 yendi
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda 13 puanla İsveç ile birlikte zirveyi paylaşan Fransa hazırlık maçında F Grubu'nda 14 puan ile lider durumda bulunan İngiltere ile karşı karşıya geldi.
Stade De France'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3 - 2 kazandı. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Samuel Umtiti, 43. dakikada Djibril Sidibe ve 78. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. İngiltere'nin golleri ise 9. ve 48. dakikada (pen) Harry Kane'den geldi.
Bu arada Fransa'da forma giyen Raphael Varane, video hakem kararıyla 47. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 00:23
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
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GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
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birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
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