 Fransa, hazırlık maçında İngiltere'yi 3 - 2 yendi – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Fransa, hazırlık maçında İngiltere'yi 3 - 2 yendi

    Fransa, hazırlık maçında İngiltere'yi 3 - 2 yendi

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda 13 puanla İsveç ile birlikte zirveyi paylaşan Fransa hazırlık maçında F Grubu'nda 14 puan ile lider durumda bulunan İngiltere ile karşı karşıya geldi.

    Stade De France'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3 - 2 kazandı. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Samuel Umtiti, 43. dakikada Djibril Sidibe ve 78. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. İngiltere'nin golleri ise 9. ve 48. dakikada (pen) Harry Kane'den geldi.
    Bu arada Fransa'da forma giyen Raphael Varane, video hakem kararıyla 47. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:23
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