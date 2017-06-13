Dilmen'den Demirkol'un o sözlerine tepki!
NTVSpor'da Fuat Akdağ'ın moderatörlüğünü yaptığı Spor Servisi programında yorumculuk yapan Mehmet Demirkol'un, Fatih Terim'in dünkü basın toplantısında "dışarıdan yönetenler" diye bahsettiği kişinin Rıdvan Dilmen olabileceğini ima etmesi üzerine Rıdvan Dilmen yayına bağlanarak açıklama yaptı.
Kendisinin isminin geçmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Dilmen, "Mehmet, Fatih Terim beni kastetmiş dedi. Dışarıdaki adam bensem Fatih Terim söyler; niyet okumayı bırakın" dedi.
"FATİH TERİM BENİ SÖYLER"
Rıdvan Dilmen'in NTVSpor canlı yayınında yaptığı açıklamanın tamamı şöyle: "Fatih Terim beni kastetmiş dedi Mehmet Demirkol. Biz bir tahmin yürütmeyelim. Fatih Terim söylesin. Biz insanları niye yönlendiriyoruz, Fatih Terim Rıdvan ise Rıdvan der. Yayında benim adım geçince; Fatih Terim'in benimle bir derdi varsa arayabilir, sorabilir. Niye benim adım ortaya koyuluyor? Dışarıdan yönetilen diye bir ifade geldi. Dışarıdaki adam bensem, Fatih Terim söyler. Niye milletin aklını okuyoruz? Mevzular olmuş, sabah kalktım, Fatih Terim beni kastediyor diye benim adım geçiyor, niye benim adımı söylüyorsun Mehmet? Sorunu varsa beni arar ya da televizyonda söyler. Niye ben, Rıdvan? Diyelim ki ben; Fatih Hoca'dan duymak istiyorum, niye sizden duyuyorum? Beni söylemeyin lütfen. Niyet okumayın" açıklamasında bulundu.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:45
-
Gomis yarın belli olacak
Toplam 16
Yorum
lmasoglu demek kş bu adamı da alamadı bu yönetim. Beceriksizlik diz boyu. Çarşıdan 3 tavuk al gel desen alamazlar.
-
Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 70
Yorum
gs bu adam alışana kadar 34 olacak hadi seneye alıştı buseferde cok yaşlandı diye gönderecekler bide üstüne para gidecek yazık valla
-
"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 22
Yorum
sow sezon biti lazim olan adam geldi...
Dilmen'den Demirkol'un o sözlerine tepki! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.