Barcelona ve ManU efsaneleri maç yapacak
İspanya'nın Barcelona ve İngiltere'nin Manchester United takımlarında forma giymiş futbolcular, bir yardım organizasyonu kapsamında Camp Nou'da maç yapacak.
İspanyol Kulübünden yapılan açıklamada, Barcelona ve Manchester United'ın eski futbolcularının, Sant Joan de Deu Hastanesi'ndeki Barcelona Pediyatrik Kanser Merkezi için 30 Haziran'da Camp Nou'da sahaya çıkacağı bildirildi.
Teknik direktörlüğünü Jose Mari Bakero'nun yapacağı Barcelona efsaneleri kadrosunda eski Galatasaraylı Gheorghe Popescu ve bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Simao Sabrosa'nın yanı sıra Ronaldinho, Edgar Davids, Angoy, Guzman, Juan Carlos, Nadal, Belletti, Andersson, Dehu, Edmilson, Goikoetxea, Mendieta, Giuly ve Julio Salinas yer alacak.
Manchester United efsaneleri kadrosunda ise Blomqvist, Fortune, Poborsky, Berbatov, Ji Sung Park, Silvestre ve Dwight Yorke, şimdiye kadar netleşen isimler oldu.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:14
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Gomis yarın belli olacak
Toplam 16
Yorum
lmasoglu demek kş bu adamı da alamadı bu yönetim. Beceriksizlik diz boyu. Çarşıdan 3 tavuk al gel desen alamazlar.
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 70
Yorum
gs bu adam alışana kadar 34 olacak hadi seneye alıştı buseferde cok yaşlandı diye gönderecekler bide üstüne para gidecek yazık valla
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"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 22
Yorum
sow sezon biti lazim olan adam geldi...
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