 Barcelona ve ManU efsaneleri maç yapacak – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    ve ManU efsaneleri maç yapacak

    <a href="/index/barcelona?id=1c3c1934-2e41-4835-a431-8cf8b8d0a8e6" class="" rel="tag">Barcelona</a> ve ManU efsaneleri maç yapacak

    İspanya'nın ve İngiltere'nin takımlarında forma giymiş futbolcular, bir yardım organizasyonu kapsamında Camp Nou'da maç yapacak.

    İspanyol Kulübünden yapılan açıklamada, ve 'ın eski futbolcularının, Sant Joan de Deu Hastanesi'ndeki Pediyatrik Kanser Merkezi için 30 Haziran'da Camp Nou'da sahaya çıkacağı bildirildi.

    Teknik direktörlüğünü Jose Mari Bakero'nun yapacağı Barcelona efsaneleri kadrosunda eski Galatasaraylı Gheorghe Popescu ve bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Simao Sabrosa'nın yanı sıra Ronaldinho, Edgar Davids, Angoy, Guzman, Juan Carlos, Nadal, Belletti, Andersson, Dehu, Edmilson, Goikoetxea, Mendieta, Giuly ve Julio Salinas yer alacak.

    efsaneleri kadrosunda ise Blomqvist, Fortune, Poborsky, Berbatov, Ji Sung Park, Silvestre ve Dwight Yorke, şimdiye kadar netleşen isimler oldu.

    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:14
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