İspanyol Kulübünden yapılan açıklamada, Barcelona ve Manchester United'ın eski futbolcularının, Sant Joan de Deu Hastanesi'ndeki Barcelona Pediyatrik Kanser Merkezi için 30 Haziran'da Camp Nou'da sahaya çıkacağı bildirildi.

Teknik direktörlüğünü Jose Mari Bakero'nun yapacağı Barcelona efsaneleri kadrosunda eski Galatasaraylı Gheorghe Popescu ve bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Simao Sabrosa'nın yanı sıra Ronaldinho, Edgar Davids, Angoy, Guzman, Juan Carlos, Nadal, Belletti, Andersson, Dehu, Edmilson, Goikoetxea, Mendieta, Giuly ve Julio Salinas yer alacak.

Manchester United efsaneleri kadrosunda ise Blomqvist, Fortune, Poborsky, Berbatov, Ji Sung Park, Silvestre ve Dwight Yorke, şimdiye kadar netleşen isimler oldu.