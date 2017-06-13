 'Bak zirvede ben varım!' – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    'Bak zirvede ben varım!'

    'Bak zirvede ben varım!'

    Brezilyalı dünya yıldızı, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi’nin değerlendirmesine göre 210 milyon euro’luk bonservis bedeli ile fiyatı en yüksek futbolcu unvanına ulaştı.

    Dünya futbolunda Messi-Ronaldo hegemonyası sürerken, yapılan bir araştırma sonucu Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar, müthiş ikiliyi geride bıraktı. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin değerlendirmesine göre bonservis bedeli en yüksek futbolcu unvanını, 210.7 milyon euro ile aldı. Takım arkadaşı Messi 151.7 milyon euro ile 4'üncü, Real Madrid'den Ronaldo ise 112.4 milyon euro'yla 11'inci sırada yer buldu. Oyuncuların yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulübünde gösterdiği performans, A milli takımda sergilediği performans gibi kriterler doğrultusunda oluşturulan listenin 2 ve 3. sırasına ise Tottenham'ın genç oyuncuları Dele Alli (155) ve Harry Kane (153) yerleşti.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:27
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