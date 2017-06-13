Arda Turan’ın değeri düştü
Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran ve sonrasında A Milli Futbol Takımı’nı bıraktığını açıklayan Arda Turan’ın güncel piyasa değerinde de düşüş yaşandı. Önceki sezon 35 milyon Euro değeri bulunan Barcelonalı futbolcu, geride kalan dönemde ise 11 milyon Euro değer kaybetti.
Zirveden hızla düşüyor
Galatasaray'dan 2011-2012 sezonunda 13 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e trasnfer olan Arda Turan, 4 sene geçirdiği kırmızı-beyazlı takımda 178 maçta 22 gol atıp, 32 asist yaptı. Gösterdiği bu performansla birçok önemli kulübün dikkatini çeken Turan, iki sezon önce 35 milyon Euro bedelle İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. Bu döneme kadar sürekli yükselen bir grafik gösteren 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takıma transfer olduktan sonra ise kariyerinde sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Barcelona'da bir türlü istikrarı yakalayamayan ve bunun yanında Milli Takım'da da sorunlar yaşayan Arda Turan'ın performansında da düşüş yaşandı. İspanyol ekibinde iki sezonda 55 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, takımına 15 gol, 11 asistlik katkı sağladı. Sezon sonunda Barcelona'dan gönderileceği konuşulan başarılı orta sahanın A Milli Takım'da yaşadığı son olay ise kariyerine büyük darbe vurdu. Milli takım uçağında yer alan gazetecilerden Bilal Meşe'ye saldıran ve ardından A Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Arda Turan'ın yaşadığı bu süreç, futbolcunun piyasa değerinde de düşüşe neden oldu. Barcelona'ya transfer olduğu bedelle kariyerinin zirvesinde yer alan ancak bu dönemden sonra hızlı bir düşüş içine giren Turan'ın şimdiki piyasa değeri ise 24 milyon Euro.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 15:16
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Elia, Başakşehir'de
Toplam 5
Yorum
SUAT HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİRE BİZİMKİLER 33 YAŞINDA ADAMA 6 -7 MİLYON BORSERVİZ VERSİN
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Elia, Başakşehir'de
Toplam 5
Yorum
44istanbul tarafatari olmayan SL oynayan tek kulüp :)
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Yeni hedef Ever Banega
Toplam 17
Yorum
ahmet gökçe göz boyayan yönetim 33 valbuneayı alacağınıza bu oyuncuyu alsanıza geri zekalılar beceriksiz sünepeler külübü ne hale düşürdünüz beter olun
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