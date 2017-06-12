 Rıdvan Dilmen'den Demirkol'un o sözlerine tepki! – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    'den Demirkol'un o sözlerine tepki!

    <a href="/index/ridvan-dilmen?id=9c5dee8e-10d2-42f3-8c8f-c2e8a5958c3e" class="" rel="tag">Rıdvan Dilmen</a>'den Demirkol'un o sözlerine tepki!

    NTVSpor'da Fuat Akdağ'ın moderatörlüğünü yaptığı Spor Servisi programında yorumculuk yapan Mehmet Demirkol'un, 'in dünkü basın toplantısında "dışarıdan yönetenler" diye bahsettiği kişinin olabileceğini ima etmesi üzerine yayına bağlanarak açıklama yaptı.

    Kendisinin isminin geçmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Dilmen, "Mehmet, Fatih Terim beni kastetmiş dedi. Dışarıdaki adam bensem Fatih Terim söyler; niyet okumayı bırakın" dedi.

    "FATİH TERİM BENİ SÖYLER"
    'in NTVSpor canlı yayınında yaptığı açıklamanın tamamı şöyle: "Fatih Terim beni kastetmiş dedi Mehmet Demirkol. Biz bir tahmin yürütmeyelim. Fatih Terim söylesin. Biz insanları niye yönlendiriyoruz, Fatih Terim Rıdvan ise Rıdvan der. Yayında benim adım geçince; Fatih Terim'in benimle bir derdi varsa arayabilir, sorabilir. Niye benim adım ortaya koyuluyor? Dışarıdan yönetilen diye bir ifade geldi. Dışarıdaki adam bensem, Fatih Terim söyler. Niye milletin aklını okuyoruz? Mevzular olmuş, sabah kalktım, Fatih Terim beni kastediyor diye benim adım geçiyor, niye benim adımı söylüyorsun Mehmet? Sorunu varsa beni arar ya da televizyonda söyler. Niye ben, Rıdvan? Diyelim ki ben; Fatih Hoca'dan duymak istiyorum, niye sizden duyuyorum? Beni söylemeyin lütfen. Niyet okumayın" açıklamasında bulundu.

    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:19
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