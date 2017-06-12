 Neymar bileti FC Günaydın’ın – Fotomaç – 12 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Neymar bileti FC Günaydın’ın

    Neymar bileti FC Günaydın’ın
    Sokak futbolu heyecanını yeniden yaşatmak için düzenlenen Neymar Jr's Five'nın Türkiye Büyük Finali sona erdi. Dünyada 53 ülkede 100 binin üzerinde oyuncunun katıldığı turnuvanın Türkiye şampiyonu finalde FC Saplantı takımını 5-0 yenen Ankara ekibi FC Günaydın oldu. FC Günaydın, 7-8 Temmuz'da Brezilya'daki Neymar Jr's Five Dünya Finali biletini kaptı.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Neymar bileti FC Günaydın’ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.