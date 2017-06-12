İzlanda zirveye ortak oldu

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda lider Hırvatistan'ı ağırlayan İzlanda, rakibini Hördur Magnusson'un son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla İzlanda, puanını 13 yaptı ve Hırvatistan ile zirveye ortak oldu.

İzlanda, gruptaki bir sonraki maçında Finlandiya'ya konuk olacak. Hıvatistan ise sahasında Kosova'yı konuk edecek.



2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9 karşılaşma yapıldı

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 ekibin belli olacağı elemelerde I, D ve G Grubu'nda 9 mücadele yapıldı.



D Grubu'nda Moldova ile Gürcistan 2-2 berabere kaldı. Medipol Başakşehir'in Moldovalı futbolcusu Alexandru Epureanu, Gürcistan karşısında ilk 11'de yer aldı. İrlanda Cumhuriyeti ile Avusturya 1-1 eşik skorla karşılaşmayı sonlandırdı. Sırbistan ile Galler arasında oynanan maç ise 1-1'lik skorla son buldu.



G Grubu'nda Makedonya, İspanya'ya 2-1 yenildi. İsrail, Arnavutluk' karşısında 3-0 mağlup oldu. İtalya ise Liechtenstein karşısında 5-0 galip geldi.



I Grubu'nda Finlandiya, Ukrayna'ya 2-1 mağlup oldu. İzlanda, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Kosova ise Türkiye'ye 4-1 yenildi.