En değerli futbolcular listesi açıklandı
Avrupa'nın en büyük 5 ligi kabul edilen İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda, yaz transfer döneminde piyasa değeri en yüksek futbolcu, 210,7 milyon avroyla Barcelonalı Neymar oldu.
CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulübünde gösterdiği performans, kulübünün performansı, A milli takımda sergilediği performans gibi kriterler doğrultusunda oluşturduğu modele göre ara transfer döneminde 246,8 milyon avro piyasa değeri bulunan Neymar'ın fiyatı, 210,7 milyon avroya geriledi. Brezilyalı futbolcu, bu düşüşe rağmen futbol piyasasının en değerli oyuncusu olmaya devam etti.
Ara transfer döneminde 170,5 milyon avroyla takım arkadaşının arkasında yer alan Lionel Messi, 151,7 milyon avroluk değeriyle 4'üncü sıraya düştü. 2 ve 3'üncü sıraya, Tottenham'ın genç oyuncuları Dele Alli ve Harry Kane yerleşti. CIES, 21 yaşındaki Alli'nin değerini 155,1 milyon, 23 yaşındaki Kane'in değerini ise 153,6 milyon avro olarak belirledi.
Bu sezon Real Madrid'de hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de La Liga şampiyonluğu yaşayan Cristiano Ronaldo, 112,4 milyon avroluk piyasa değeriyle 7'ncilikten 11'inciliğe geriledi.
Monaco'nun 18 yaşındaki yıldız adayı Kylian Mbappe'ye ise 92,6 milyon avro değer biçildi. Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de 51,1 milyon avroluk tahmini bonservis bedeliyle 75. sırada kendisine yer buldu.
İlk 15'te yer alan futbolcular şöyle:
1. Neymar (Barcelona): 210,7 milyon avro
2. Dele Alli (Tottenham): 155,1
3. Harry Kane (Tottenham): 153,6
4. Lionel Messi (Barcelona): 151,7
5. Antoine Griezmann (Atletico Madrid): 150,3
6. Luis Suarez (Barcelona): 140,8
7. Paul Pogba (Manchester United): 134,3
8. Gonzalo Higuain (Juventus): 120,2
9. Eden Hazard (Chelsea): 117,2
10. Paulo Dybala (Juventus): 115,3
11. Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 112,4
12. Kevin De Bruyne (Manchester City): 110,5
13. Romelu Lukaku (Everton): 105,4
14. Robert Lewandowski (Bayern Münih): 100,6
15. Raheem Sterling (Manchester City): 98,8
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:27
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 43
Yorum
Eyvahh Çatladım, patladım ne olacak şimdi? SGK dan yabancıların emekliliği için şartlar zor ama Fenerbahçe de kolay.
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Fikret Orman taraftara seslendi
Toplam 1
Yorum
kartalpençesi Transferin bitimine 2 saat kala ismi geçmeyen oyuncuları alırız.Adı geçen 1500 oyuncu da bomba olarak kalır:))
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Titi bombası
Toplam 22
Yorum
kartalpençesi Miloseviç, mitroviç ve Francodan iyiolduğu kesin. Hayırlı olsun. ama üst düzey bir oyuncu lazım.Marcelo giderse 2 oyuncu daha lzm
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