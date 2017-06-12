 51 yıl sonra Dünya Kupası – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    51 yıl sonra Dünya Kupası

    51 yıl sonra Dünya Kupası
    Güney Kore'nin ev sahipliğindeki FIFA U20 Dünya Kupası'nı finalde Venezuela'yı 1-0 yenen İngiltere kazandı. İngiltere, herhangi bir yaş grubunda 1966'dan bu yana ilk kez Dünya şampiyonu oldu. İngiltere, Lewin'in 35'te attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Venezuela'da Penaranda, 74'te penaltı atışını kaçırdı. İngiltere 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu. Normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz biten maçta Uruguay'a penaltılarla 4-1 üstünlük sağlayan İtalya ise 3. oldu.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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