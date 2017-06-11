İngiltere, Dünya Şampiyonu oldu
FIFA U20 Dünya Şampiyonası’nda İngiltere şampiyon oldu.
FIFA U20 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden İngiltere, finalde Venezuela'yı 1-0 mağlup ederek, U20 Dünya Şampiyonu oldu. 20 yaş ve altında dünyanın en iyisi olan İngiltere'nin tek golünü 35. dakikada Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin kaydetti.
Venezuela'da forma giyen Adalberto Panaranda ise karşılaşmanın 74. dakikasında penaltı atışını gole çeviremedi.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:21
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Yıldırım’a küfretti!
Toplam 3
Yorum
İNANMIYORUM Adam parasını alıyor zatem. Sıkıntısı olan kim? Fifa lık olunda görün anyayı Konyayı. Kov o zaman.
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Ozan gitti gidiyor
Toplam 8
Yorum
Sürahi Hadi Ozan'ı anladık da Mehmet Topuz'un nesi varmış ?
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Van der Wiel sezonu erken açtı
Toplam 1
Yorum
Sürahi Bir kendine gel kaliteni göster ne taraftarı ne kendini ne de yönetimi üzme gözünü seveyim hadi.
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