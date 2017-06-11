 İngiltere, Dünya Şampiyonu oldu – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    İngiltere, Dünya Şampiyonu oldu

    İngiltere, Dünya Şampiyonu oldu

    FIFA U20 Dünya Şampiyonası’nda İngiltere şampiyon oldu.

    FIFA U20 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden İngiltere, finalde Venezuela'yı 1-0 mağlup ederek, U20 Dünya Şampiyonu oldu. 20 yaş ve altında dünyanın en iyisi olan İngiltere'nin tek golünü 35. dakikada Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin kaydetti.

    Venezuela'da forma giyen Adalberto Panaranda ise karşılaşmanın 74. dakikasında penaltı atışını gole çeviremedi.

    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:21
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