İngiltere, Dünya Şampiyonu oldu

FIFA U20 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden İngiltere, finalde Venezuela'yı 1-0 mağlup ederek, U20 Dünya Şampiyonu oldu. 20 yaş ve altında dünyanın en iyisi olan İngiltere'nin tek golünü 35. dakikada Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin kaydetti.



Venezuela'da forma giyen Adalberto Panaranda ise karşılaşmanın 74. dakikasında penaltı atışını gole çeviremedi.