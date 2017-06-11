Dev maçta muhteşem son!
Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda İskoçya ile İngiltere arasındaki mücadele nefes kesti. Sonucu son 5 dakikada atılan 3 gol belirledi.
Hampden Park'taki mücadelede ilk gol 70. dakikada Chamberlein'den geldi ve konuk takım 1-0 öne geçti.
İngiltere oyunun hakimiyken ve İskoçlar rakip kaleye gitmekte zorlanırken 87 ve 89. dakikalarda Griffiths'in iki harika frikik golü İngilizleri şoka uğrattı.
Ancak 93. dakikada Harry Kane sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.
İngiltere böylece 14 puanla liderliğini devam ettirdi. İskoçlar ise 8 puanda.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasına, 3 grupta oynanan 9 maçla devam edildi.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde C, E ve F gruplarında 9 karşılaşma oynandı.
Elemelerde C Grubu'nda Almanya, sahasında San Marino'yu 7-0 mağlup etti. Nürnberg Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maçta Almanya'nın gollerini 11. dakikada Julian Draxler, 16, 29 ve 85. dakikalarda Sandro Wagner, 38. dakikada Amin Younes, 47. dakikada Shkodran Mustafi ve 72. dakikada Julian Brandt kaydetti.
F Grubu'ndaki maçta Polonya, ağırladığı Romanya'yı 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Robert Lewandowski, 29, 57 ve 62. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Lewandowski, ilk ve son gollerini penaltıdan kaydetti. Romanya'nın tek golü ise 77. dakikada Bursasporlu Bogdan Stancu'dan geldi.
Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Azerbaycan-Kuzey İrlanda: 0-1
Almanya-San Marino: 7-0
Norveç-Çekya: 1-1
E Grubu:
Kazakistan-Danimarka: 1-3
Polonya-Romanya: 3-1
Karadağ-Ermenistan: 4-1
F Grubu:
İskoçya-İngiltere: 2-2
Slovenya-Malta: 2-0
Litvanya-Slovakya: 1-2
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:45
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ediz karınca yedıgımız butun gollerde hatası var takımın gızlı kotusuydu akan oyunda sorun yok ama ataga cıkarken kaptırdıgımız toplarda tam bır facia
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
umar Marcelo-Vida ikilisi eminim ki çok sağlam olacak umarım gitmez. Lig içinde rotasyonda kullanılabilecek en sağlam isim Titi oda çok isabetli
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ALBAYRAK 8 m ne ne oynuyo bu adamlar
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