Capello Çin'e gitti

Çin Süper Lig ekiplerinden Jiangsu Suning, 70 yaşındaki İtalyan teknik adam Fabio Capello ile anlaştığını duyurdu.

Jiangsu Suning Kulübü, mikroblog sitesi Weibo hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın en başarılı çalıştırıcılarından biri olan Capello, takımımızın başına getirildi." ifadelerini kullandı.

Milan, Real Madrid, Roma ve Juventus gibi kulüplerin yanı sıra İngiltere ile Rusya milli takımlarını da çalıştıran Capello, 2015'ten beri herhangi bir ekipte görev almamıştı.