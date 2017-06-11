 Capello Çin'e gitti – Fotomaç – 11 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Capello Çin'e gitti

    Capello Çin'e gitti

    Çin Süper Lig ekiplerinden Jiangsu Suning, 70 yaşındaki İtalyan teknik adam ile anlaştığını duyurdu.

    Jiangsu Suning Kulübü, mikroblog sitesi Weibo hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın en başarılı çalıştırıcılarından biri olan Capello, takımımızın başına getirildi." ifadelerini kullandı.

    Milan, Real Madrid, Roma ve Juventus gibi kulüplerin yanı sıra İngiltere ile Rusya milli takımlarını da çalıştıran Capello, 2015'ten beri herhangi bir ekipte görev almamıştı.

    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Capello Çin'e gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.