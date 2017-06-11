Capello Çin'e gitti
Çin Süper Lig ekiplerinden Jiangsu Suning, 70 yaşındaki İtalyan teknik adam Fabio Capello ile anlaştığını duyurdu.
Jiangsu Suning Kulübü, mikroblog sitesi Weibo hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın en başarılı çalıştırıcılarından biri olan Capello, takımımızın başına getirildi." ifadelerini kullandı.
Milan, Real Madrid, Roma ve Juventus gibi kulüplerin yanı sıra İngiltere ile Rusya milli takımlarını da çalıştıran Capello, 2015'ten beri herhangi bir ekipte görev almamıştı.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:00
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Gönlünü alacak
Toplam 5
Yorum
gsl Sinan iyi topçu değerlendirilmesi gerekir.Yeni sezonda daha çok sans verilmeli.
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Lens eve geri döndü
Toplam 2
Yorum
enes bizi değil paramızı istiyorsun o kadar para alınır mı aziz parayı çöpe harcasın bizde acaba iş sahibi olur muyuz diye düşünelim adalet !!
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''10’un gibisi yok!''
Toplam 11
Yorum
Erol Snayder gelmeden önce galatasaray üstüste iki kez şampiyon oldu selçuk ve melo orta sahada beraber oynuyorlardı.
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