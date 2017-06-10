Tanju Çolak gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 24 şüpheliyi gözaltına aldı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında, eski milli futbolcu Çolak, İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.Çolak, Ankara Emniyet Müdürlüğünden polislerce teslim alınarak, saat 14.30'da uçakla Başkente hareket etti.
Öte yandan, operasyonun Ankara ayağında da 23 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin organize suç örgütü kurarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları iddia ediliyor.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:04
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Bursa, Serdar’ı istiyor
Toplam 10
Yorum
4,5 milyon £' luk külfet Taş çatlasa 1.5 veya 2 milyon £ olan adama 4,5 verdik. Bu taraftarın ciğerini yaktınız be. Simdi satın okey, ama alındıgı fiyata!!
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Potanın efendisi
Toplam 47
Yorum
gkhgny1907 sonucu bekleyip göreceğizmi :)) maçların ikisi bejeke sahasında oynansa nemi olurdu :)) la 5 senedir 12 maçta orda burda full yenilgi :))))
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Gomis’te fiyat artırdı
Toplam 9
Yorum
Gelirsen ekime... Geleceksen gel beee. Drogba senin yaptıgın nazı yapmadı. Bu ne be kardeşim. 31 yasındasın zaten. Daha ne oynucan? Gel ve bizde emekli ol !!
Tanju Çolak gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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