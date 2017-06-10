İsveç, Fransa'yı 90'da yıktı!

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 ekibin belli olacağı elemelerde A, B ve H gruplarında 9 mücadele yapıldı.



İSVEÇ, FRANSA'YI 90'DA DEVİRDİ

Gecenin sürpriz skoru İsveç'te yaşandı. İsveç, sahasında ağırladığı Fransa karşısında 2-1 galip geldi. Fransa 37. dakikada Olivier Giroud ile öne geçerken, İsveç bu gole Jimmy Durmaz'la cevap verdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde sahneye çıkan Toivonen attığı golle İsveç'e galibiyeti getiren isim oldu: 2-1. Grubun diğer maçında Belarus, Bulgaristan'ı 2-1 mağlup etti.







SNEIJDER TARİHE GEÇTİ

Hollanda, Lüksemburg'u 5-0 mağlup etti. Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nın 2'nci golünü 34'üncü dakikada kaydederken 82'nci dakikada yerini Nathan Ake'ye bıraktı. Sneijder, Luksemburg ile oynadıkları maçla milli takım formasını 131 kez terleterek Hollanda milli takım tarihinin en çok oynayan futbolcusu oldu. Öte yandan Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens, 73'üncü dakikada Arjen Robben'in yerine oyuna dahil oldu.



B GRUBUNDA ANDORRA SÜRPRİZİ

B Grubu'nda Faroe Adaları, İsviçre'ye 2-0 yenildi. Letonya, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Andorra, Macaristan'ı 1-0 yendi. Andorra, maç boyunca 44 isabetli pas yapabildiği maçta futbol tarihindeki 2. galibiyetini alarak tarih yazdı!



H Grubu'nda ise Bosna-Hersek ile Yunanistan arasında oynanan mücadele 0-0 eşitlikle son buldu. Estonya, Belçika'ya 2-0 mağlup oldu. Cebelitarık, Güney Kıbrıs'a 2-1 yenildi.



