 ''VAR ocakta başlayacak'' – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    ''VAR ocakta başlayacak''

    ''VAR ocakta başlayacak''

    Sistemin Türkiye’deki ilk testi Başakşehir Stadı’nda yapıldı. TFF Başkanı , “Araçlarda yüzde 90 FIFA hakemlerimiz olacak” dedi.

    Futbolun teknolojiden faydalanmasını sağlayarak hataların en aza indirilmesini amaçlayan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türkiye'deki ilk testi, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir alt yapı takımlarının oynadığı maçla yapıldı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören test öncesi yaptığı açıklamada, bu sezon hakem hatalarının olduğunu belirterek, "Hedefimiz VAR sistemini ocak ayında kullanmaya başlamak. Tabi önce IFAB'ın onay vermesi gerekiyor" dedi.

    ESKİ HAKEMLERE GÖREV
    Demirören, sistemle görüntülerin daha kalabalık ekranlarda izleneceğini vurgulayarak, "Bu da bir artıdır. Araçlarda yüzde 90 FIFA hakemlerimiz olacak. Futbolu yeni bırakmış eski hakemlerden de faydalanabiliriz" diye konuştu.

    YÜZDE YÜZ HATALARDA
    MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Video Yardımcı Hakem'in gol, ofsayt, penaltı ve ihraç kararlarında müdahil olacağını söylerken, Fırat Aydınus, "Biz maçın hakemi ile burada (araçta) iletişim halinde olacağız. Yoruma açık pozisyonlarda müdahele şansımız yok. Sadece yüzde yüz hatalarda müdahale edeceğiz" yorumunu yaptı.

    ARDA CEVABI MAÇTAN SONRA
    , Arda Turan'ın milli takımı bırakmasıyla ilgili Kosova maçının ardından gerekli açıklamaları yapacaklarını söyledi. Demirören, "Türkiye'nin çok önemli bir milli maçı var. Maçtan sonra gereken cevapları, futbolcumuz haricinde konuşanlara hep beraber vereceğiz" dedi.

    GENEL KURUL GÜNÜ
    Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu, bugün Ankara'da yapılacak. TFF'den yapılan açıklamada, 1 Haziran 2016-31 Mayıs 2017 dönemiyle ilgili toplanacak genel kurulun, çoğunluk sağlanamaması durumunda cumartesi gününe erteleneceği belirtildi. Ankara JW Marriott Oteli'nde saat 11.00'de başlayacak genel kurulda, Yıldırım Demirören başkanlığındaki TFF yönetiminin hesap ve faaliyetleriyle ilgili raporlar, delegelerin ibrasına sunulacak. Yeni dönemin bütçesi karara bağlanacak.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:58
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