''VAR ocakta başlayacak''

Futbolun teknolojiden faydalanmasını sağlayarak hataların en aza indirilmesini amaçlayansisteminin Türkiye'deki ilk testi, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir alt yapı takımlarının oynadığı maçla yapıldı. TFF Başkanıtest öncesi yaptığı açıklamada, bu sezon hakem hatalarının olduğunu belirterek, "Hedefimiz VAR sistemini ocak ayında kullanmaya başlamak. Tabi önce'ın onay vermesi gerekiyor" dedi.Demirören, sistemle görüntülerin daha kalabalık ekranlarda izleneceğini vurgulayarak, "Araçlarda yüzde 90 FIFA hakemlerimiz olacak. Futbolu yeni bırakmış eski hakemlerden de faydalanabiliriz" diye konuştu.MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Video Yardımcı Hakem'invekararlarında müdahil olacağını söylerken,, "Biz maçın hakemi ile burada (araçta) iletişim halinde olacağız. Yoruma açık pozisyonlarda müdahele şansımız yok. Sadece yüzde yüz hatalarda müdahale edeceğiz" yorumunu yaptı.'ın milli takımı bırakmasıyla ilgilimaçının ardından gerekli açıklamaları yapacaklarını söyledi. Demirören, "Türkiye'nin çok önemli bir milli maçı var. Maçtan sonra gereken cevapları, futbolcumuz haricinde konuşanlara hep beraber vereceğiz" dedi.Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu, bugün Ankara'dayapılacak. TFF'denyapılan açıklamada,1 Haziran 2016-31Mayıs 2017 dönemiyleilgili toplanacakgenel kurulun, çoğunluksağlanamamasıdurumundacumartesi gününe erteleneceğibelirtildi.Ankara JW MarriottOteli'nde saat'de başlayacakgenel kurulda, YıldırımDemirören başkanlığındakiTFF yönetimininhesap vefaaliyetleriyle ilgili raporlar,delegelerin ibrasınasunulacak.Yeni dönemin bütçesikarara bağlanacak.