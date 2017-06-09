''VAR ocakta başlayacak''
Sistemin Türkiye’deki ilk testi Başakşehir Stadı’nda yapıldı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, “Araçlarda yüzde 90 FIFA hakemlerimiz olacak” dedi.
ESKİ HAKEMLERE GÖREV
Demirören, sistemle görüntülerin daha kalabalık ekranlarda izleneceğini vurgulayarak, "Bu da bir artıdır. Araçlarda yüzde 90 FIFA hakemlerimiz olacak. Futbolu yeni bırakmış eski hakemlerden de faydalanabiliriz" diye konuştu.
YÜZDE YÜZ HATALARDA
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Video Yardımcı Hakem'in gol, ofsayt, penaltı ve ihraç kararlarında müdahil olacağını söylerken, Fırat Aydınus, "Biz maçın hakemi ile burada (araçta) iletişim halinde olacağız. Yoruma açık pozisyonlarda müdahele şansımız yok. Sadece yüzde yüz hatalarda müdahale edeceğiz" yorumunu yaptı.
ARDA CEVABI MAÇTAN SONRA
Yıldırım Demirören, Arda Turan'ın milli takımı bırakmasıyla ilgili Kosova maçının ardından gerekli açıklamaları yapacaklarını söyledi. Demirören, "Türkiye'nin çok önemli bir milli maçı var. Maçtan sonra gereken cevapları, futbolcumuz haricinde konuşanlara hep beraber vereceğiz" dedi.
GENEL KURUL GÜNÜ
Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu, bugün Ankara'da yapılacak. TFF'den yapılan açıklamada, 1 Haziran 2016-31 Mayıs 2017 dönemiyle ilgili toplanacak genel kurulun, çoğunluk sağlanamaması durumunda cumartesi gününe erteleneceği belirtildi. Ankara JW Marriott Oteli'nde saat 11.00'de başlayacak genel kurulda, Yıldırım Demirören başkanlığındaki TFF yönetiminin hesap ve faaliyetleriyle ilgili raporlar, delegelerin ibrasına sunulacak. Yeni dönemin bütçesi karara bağlanacak.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:58
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
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Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
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Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
''VAR ocakta başlayacak'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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