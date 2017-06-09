 UEFA'dan Erol Ersoy'a görev – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    UEFA'dan Erol Ersoy'a görev

    UEFA'dan Erol Ersoy'a görev

    UEFA gözlemcisi Erol Ersoy, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Polonya ile Romanya arasında yarın yapılacak maçta görevlendirildi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ulusal Stadyum'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:46
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