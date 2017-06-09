UEFA'dan Erol Ersoy'a görev
UEFA gözlemcisi Erol Ersoy, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Polonya ile Romanya arasında yarın yapılacak maçta görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ulusal Stadyum'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:46
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Usta: "Gelecek için büyük hedeflerimiz var"
Toplam 2
Yorum
baksoy Sizinle çok zor hele hele Ersun YANAL ile devam kararınız KÜLLÜYEN yanlış , adam sanki enkaz devraldı , takım bir senede kendine gelemedi ,
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 15
Yorum
adalet Şener varken Sukubiç nereden çıktı şimdi.Al 200 bin Euroya sat 1.500.000Euroya.Al sana fenerbahçeye bir kazık daha.Alınırsa yazık olur.
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'Kalırsa Sow yapar'
Toplam 6
Yorum
analiz kanatta oynamasına rağmen gol ortalaması çok iyi,hem iyi futbolcu hem iyi insan,aykut kocaman la daha iyi olacağını düşünüyorum kalmalı
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