TFF Yönetimi ve kurulları ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu'nda yönetim ve denetleme kurulları, son bir yıllık faaliyetlerinden ötürü ibra edildi.

Ankara JW Marriott Otel'de yapılan genel kurul sona erdi.



Federasyonun 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 dönemi tahmini bütçesi yaklaşık 669 milyon lira olarak kabul edilirken, gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak ve taşınmaz alımı ve satımı, ayni haklar tesisi için yönetim kuruluna da yetki verildi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, kapanış konuşmasında, delegelere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok önemli bir mesaj verdik. Türk futbolunun birlik ve beraberlik içinde neler yapabileceğini kamuoyumuza gösterdik. Bundan sonraki temennimiz; bizler birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece; 15 Temmuz sürecinde nasıl bir ve beraber durduysak, bundan sonra da Türk toplumuna örnek olduğumuz sürece hep beraber daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hepinize hayırlı ramazanlar, bayramlar diliyorum. Yeni sezonda da tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

Toplantıyı, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi John Delaney ve UEFA yetkilisi Eva Pasquier de takip etti.





TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli, Olağan Genel Kurul'da yaptığı konuşmada bütçe ile ilgili bilgiler verdi. Başkanvekili Güreli'nin konuşmasının tam metni şöyle:

"2017-18 BÜTÇESİ 669 MİLYON TL"

"27 Şubat 2012 tarihinde yapılan Genel Kurulda Federasyonumuzun yıllık Geliri 240 milyon TL idi. 16-17 sezonunda gelirimiz 472 milyon TL gerçekleşmiş, bugün size sunulan 17-18 bütçesinde 669 milyon TL tutarında bir Gelir planlanmıştır.

Gelirler yükselirken tasarrufa da önem verilmiş ve geçtiğimiz 5 sezonda toplam 154 milyon TL yedek akçe ayrılmıştır. 16-17 sezonunda 602 milyon TL tahmin edilen Bütçemizin Gelir tutarı 472 milyon TL olarak gerçekleşmiş, 602 milyon TL tahmin edilen Gider Bütçesi ise 447 milyon TL'da kalmış ve 25 milyon TL tasarruf yaratılmıştır. 602 milyon TL tutarlı gelir bütçesinin 472 milyon TL'da kalmasının en büyük sebebi EURO 2016 şampiyonasında final oynayacakmış gibi bütçelenmiş olmasıdır. Zira böyle bütçelemek zorundasınız, çünkü bütçelemezseniz, gruptan çıktığınızda harcayacak bütçe bulamazsınız. Neticede alınmayan gelirler ve harcanmayan giderler bütçede Gelir ve Gider'e aynı etkiyi yapmıştır. Tablolara baktığınızda da Milli takım gelir ve giderleri ile Sponsorluk gelirlerinin buna paralel gerçekleşmediğini görebilirsiniz.

Son dört sezonda tasarruflarımızın aktarıldığı yerlerin başında TFF 1. Lig ile Spor Toto 2. ve 3. Lig kulüpleri gelmektedir. Örneğin, Deplasman yol ve konaklama yardımı 12-13 sezonunda TFF 1. Lig için 150.000._TL iken 16-17 sezonunda 220.000._TL olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki 17-18 Bütçemizde ise rakam 255.000._TL olarak planlanmıştır. Spor Toto 2. Lig için 140.000._TL iken 200.000._TL olmuş, 17-18 bütçemizde 250.000._TL olarak planlanmıştır. Spor Toto 3. Lig için 130.000._TL iken 200.000._TL olmuş. Önümüzdeki 17-18 bütçemizde ise rakam 250.000._TL olarak planlanmıştır.

Buna ek olarak 17-18 sezonunda ilk defa Spor Toto 2.ve 3. Lig kulüplerimize Ambulans desteği adı altında Kulüp başına 15.000_TL aktarılmasına da karar verilmiştir.







ALT LİGLERE YATIRIM

Alt Liglere ek bir aktarım yapılmıyordu. Bu konuyu da, iki yıl önce yapılan genel kurulda verdiğimiz söz gereği Sponsorluk adı altında çözdük;

TFF 1. Lige 15-16 sezonunda 600.000._TL, 16-17 sezonunda 650.000._TL aktarılmıştır. 17-18 sezonunda da TFF 1. Lige 650.000._TL aktarılması bütçemizde planlanmıştır.



12-13, 13-14 ve 14-15 sezonlarında Spor Toto 2. Lige kulüp başına sezonda 140.000._TL, Spor Toto 3. Lige 92.000._TL verilmekteyken, 16-17 sezonunda Spor Toto 2. Lige 340.000._TL, Spor Toto 3. Lige 280.000._TL aktarılmıştır.

17-18 Bütçemizde de Spor Toto 2. Lige 340.000._TL ve spor Toto 3. Lige 280.000._TL aktarılması planlanmıştır.

Toplamda özetlemek gerekirse bir TFF 1. Lig kulübü Federasyonumuzdan 12-13 sezonunda 2 milyon TL alıyorken 16-17 sezonunda toplam 6.370.000._TL almıştır. 17-18 sezonunda 8.405.000._TL aktarılması Bütçemizde planlanmıştır.

Spor Toto 2. Lig kulübü 12-13 sezonunda 175.000._TL alıyorken, 16-17 sezonunda 760.000._TL almış olup, 17-18 sezonunda 845.000._TL alması bütçelenmiş, Spor Toto 3. Lig kulübü 175.000._TL alıyorken 16-17 sezonunda 700.000._TL almış olup, 17-18 sezonunda 785.000._TL aktarılması planlanmıştır.

Ayrıca yaptığımız yeni uygulama ile bir alt lige düşen kulüplerimize daha önce herhangi bir yardım yapılmıyorken 15-16 sezonunda futbol tarihimizde ilk kez Federasyonumuz bütçesinden ''Paraşüt ödeme'' adı altında, Süper Ligden TFF 1. Lige düşen 3 kulübümüze 3'er milyon TL, TFF 1. Ligden Spor Toto 2. Lige düşen 3 kulübümüze 330'ar bin TL olmak üzere toplam 10 milyon TL maddi yardım yapılmıştır. 17-18 sezonunda da süper ligden TFF 1. Ligine düşen kulüplerimize kulüp başına 4 milyon TL, TFF 1. Liginden spor toto 2. Ligine düşen kulüplerimize kulüp başına 500.000._TL ve Spor toto 2. Liginden Spor toto 3. Lige düşen kulüplerimize kulüp başına 100.000_TL olmak üzere toplam 14,1 milyon TL paraşüt ödeme aktarılması Bütçemizde planlanmıştır.

TÜRKİYE KUPASINA DESTEK DEVAM EDECEK

Türkiye kupasında son 3 sezonda Federasyonumuz bütçesinden verilen 5.000.000 TL destek ödülüne 17-18 sezonunda da devam edilecektir.

Bunların yanı sıra hem genç futbolcuların oynamasının teşvik edilmesi ve hem de kulüplere yeni bir kaynak yaratmak amacıyla ''Genç Futbolcu Teşvik Sistemi'' getirilmiş, Federasyonumuz bütçesinden Spor Toto 2. Lige 2 milyon TL, Spor Toto 3. Lige 3 milyon TL ayrılmış, 91 kulübümüzün tamamı bu teşvikten yararlanmıştır.

Tesis Yardımı ve Proje desteklerine Federasyonumuzun bütçesinden tüm profesyonel kulüpler için 12-13 sezonunda 12,8 milyon TL aktarılmışken sırasıyla 16-17 sezonunda 17.3 milyon TL aktarılmış ve 17-18 sezonu bütçemizde 19 milyon TL olarak bütçelenmiştir.

Bu seviyeye gelmemizde her zaman yanımızda olan başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilat başkanlığı olmak üzere, Yayıncı kuruluşlarımız Digitürk TRT ve ATV'ye, Kupaya ismini veren Ziraat Bankasına, Ana sponsorlarımız Spor Toto'ya, Nike'a, Turkcell'e, Mercedes'e, Türk Hava Yolları'na, Arçelik'e, Resmi tedarikçilerimiz, Acıbadem Hastanesi'ne, Carrefoursa'ya, Opet'e, Sarar Konfeksiyon'a, P and G'ye, Dyo'ya, PTT'ye CocaCola'ya Futbol Federasyonu olarak Futbol Ailemiz adına teşekkür eder şükranlarımızı sunarız."