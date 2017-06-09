Hull City'de Slutsky dönemi
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktörlüğe Rus Leonid Slutsky'i getirdi.
Premier Lig'de 18. olarak küme düşen İngiliz ekibi, Portekizli Marco Silva'nın geçen ay görevinden ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için 46 yaşındaki Slutsky ile anlaştı.
CSKA Moskova ile üç kez şampiyonluk sevinci yaşayan Rus teknik adam, Fransa'da geçen yıl düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Rusya Milli Takımı'nı yönetmişti.
Chelsea'nin milyarder sahibi Roman Abramovich'in arkadaşı olan Slutsky'nin beş aydır İngilizce dersleri aldığı basına yansıdı. Deneyimli teknik adam, Hull City'nin bir yıl içinde başına geçen dördüncü isim olacak.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:16
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Mitrovic için kapı aralandı
Toplam 6
Yorum
mustantik Abubakarla uğraşılacağına bir kaç fazla ver bu adamı al, en azından kirala bire.
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Tımarhane gibiydi
Toplam 3
Yorum
deli Çılgınlar deliler gibi eğlendik dese itiaz etmezdiniz. Onlar nerde eğlenir?
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Lille, Valbuena işini bozmak istiyor
Toplam 19
Yorum
team system Valbuena Fenere ! Fenerden iyi takım mı bulacaksın bu yaşında !
Hull City'de Slutsky dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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