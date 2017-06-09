Gümüşdağ'dan Arda Turan açıklaması
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın milli takımı bırakmasıyla sonuçlanan süreçle ilgili, "Arda kardeşimiz çok duygusal biri ama bunların hiçbirisi bunu yapmasını gerektirmez." dedi.
Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Arda Turan konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Arda'yı ne kadar sevdiğini herkesin bildiğini vurgulayan Gümüşdağ, "Böyle bir sürecin gelişmesini hiçbirimiz doğru bulmuyoruz. Bir ağabey olarak da kendisinin Bilal Meşe'den özür dilemesinin doğru olacağını düşündüm. Rize'de de istenmeyen bir olay yaşanmış, benim futbolcularım da işe karışmıştı. Onlar da gidip özür diledi, doğru olan budur. İnanıyorum ki zaman içinde o da bunun farkına varacak ve adımlar atacaktır." diye konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonunun her yıl yapılan seçimler dönemini geride bıraktığının altını çizen Gümüşdağ, "Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak 3 yıllık dönemimde bunun hep karşısında durdum. Türk futbolunun oldukça fazla sorunu var. Seçimlerden çok futbolun sorunlarıyla ve çözümleriyle uğraşmak futbola katkı sağlar. Sorunlar tabii ki var, bunların farkındayız. Bunların çözümü de iş birliğinden geçiyor." şeklinde görüş belirtti.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:57
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Bruma’nın transferi beklemede
Toplam 3
Yorum
Fuat İnşallah transfer yatar ve 5 yıllık sözleşme imzalarız.Yoksa Özbek Brumanın parasını 32 yaşındaki hasta ve yaşlı Gomise yatıracak.DELİRECEM
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Demirören'den Arda yorumu: Küfür ederek, saldırarak...
Toplam 11
Yorum
Mert Sayın demirören keşke o çok samimi konuşmanızı bir yerden okumadan yapsaydınız.
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Ben Arfa seferi
Toplam 8
Yorum
Kabataşlı GS a bahsedilenler için de Asamoah,Moicon,22Yş1.92Lik Genç Libero/Stoper,Janssen Uygun gibi.Alt Yapıdaki GENÇLER TECRÜBE KAZANMALI.Ozan vs.
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