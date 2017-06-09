G.Saray'ın efsanesi o takıma hoca oldu
Amerika’da yaşayan Malatyalılar tarafından kurulan ve bu yıl Amerika Cosmopolitan 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Malatyaspor USA takımı, önemli bir transfere imza atarak takımın başına Galatasaray’ın eski futbolcusu Ümit Karan’ı getirdi.
Yönetimi ağırlıklı olarak Malatyalı iş adamlarından oluşan Malatyaspor USA takımı Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor'a pilot takım olma hedefiyle yola çıktı.
"Umarım burada birlikte güzel işlere imza atacağız"
Amerika Cosmopolitan 1'inci liginde mücadele eden Malatyaspor USA, yeni teknik direktörü Ümit Karan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Malatyaspor USA Kulüp Başkanı Teoman Mutlu, bu yıl ligde iddialı olduklarını ve bunun içinde iddialı bir takım kuracaklarını ifade etti. Ümit Karan ile anlaştıklarını belirten Mutlu, "İyi bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Daha öncede söyledim, çok ses getirecek transferler yapmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda Ümit Karan'ı takımımızın başına getirdik. Ümit takıma katkı vermek için Amerika'ya geldiğini söyledi. Kendisi tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı, sevilen bir isim. Umarım burada birlikte güzel işlere imza atacağız" dedi.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:05
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Bruma’nın transferi beklemede
Toplam 3
Yorum
Fuat İnşallah transfer yatar ve 5 yıllık sözleşme imzalarız.Yoksa Özbek Brumanın parasını 32 yaşındaki hasta ve yaşlı Gomise yatıracak.DELİRECEM
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Demirören'den Arda yorumu: Küfür ederek, saldırarak...
Toplam 11
Yorum
Mert Sayın demirören keşke o çok samimi konuşmanızı bir yerden okumadan yapsaydınız.
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Ben Arfa seferi
Toplam 8
Yorum
Kabataşlı GS a bahsedilenler için de Asamoah,Moicon,22Yş1.92Lik Genç Libero/Stoper,Janssen Uygun gibi.Alt Yapıdaki GENÇLER TECRÜBE KAZANMALI.Ozan vs.
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