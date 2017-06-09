"Cengiz, Emre Mor'dan daha iyi bir oyuncu"

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünün düzenlediği "İstikrarın antrenör gelişimi ve kulüp yapılanması üzerine etkisi" konulu panelde konuşan Eroğlu, Altınordu'ya Türk futbolunun kurtuluşu gözüyle bakıldığını belirtti.

Bu noktaya ulaşabilmek için 10 yıldır sistemli bir şekilde çalıştıklarını aktaran Eroğlu, "Bizimle aynı yolda yürüyebilecek 5-10 tane daha kulüp çıksa her şey değişecek." dedi.

Eroğlu, Altınordu'dan yetişen ve Almanya'ya transfer olan Çağlar Söyüncü ile Medipol Başakşehir'de forma giyen Cengiz Ünder'in bir plan dahilinde yetiştiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de planlar sezonluk hatta aylık yapılıyor. Oysa Avrupa'nın köklü kulüplerine baktığınızda bunun tam tersi bir yapılanma görürsünüz. Çağlar ile Cengiz, bizim için uzun vadeli birer projeydi. Bulduk, yetiştirdik ve futbola armağan ettik. Burada aldıkları eğitimin karşılığını şimdi alıyorlar. Çağlar'ın Bundesliga'nın en iyi savunmacılarından biri olmasını gururla izliyoruz. Bana göre Emre Mor'dan çok daha iyi bir oyuncu olan Cengiz, kendisini daha da geliştirecek ve bunu zirveye çıkarabilmesi için Çağlar gibi Avrupa'ya gitmesi gerektiğini düşünüyorum."

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın daha önce 17 yaş altı takımını çalıştırdığını hatırlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ben, A takım düzeyine 5 yıl altyapıda görev yaptıktan sonra ve gerçekten çok çalışarak çıktım. Halen de ders çalışıyorum. Bugün Altınordu'da 5 sezonumu geride bıraktım. Yaklaşık 200 maçtır görev yapıyorum. İstikrar, Altınordu gibi projede karşılıklı önem kazanıyor. Antrenör gelişimini sürekli kılarken, kulüp yapılanmasında da farklılık yaratıyor."