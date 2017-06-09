Arjantin'den tek atış
Arjantin, Melbourne'deki özel maçta Brezilya'yı Mercado'nun golüyle 1-0 mağlup etti.
2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri öncesi özel maçta Arjantin ile Brezilya karşı karşıya geldi. Avustralya'da oynanan hazırlık maçında Arjantin, yeni teknik direktörü Jorge Sampaoli ile çıktığı ilk karşılaşmada Brezilya'yı 1-0 yendi. Son 5 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen Brezilya, Arjantin karşısında seriyi devam ettiremedi. Arjantin, Brezilya'nın galibiyet serisini 45'te Gabriel Mercado'nun golüyle sahadan 1-0 üstün ayrılarak son verdi. Kadrolarında dünya yıldızlarını barındıran iki ülkenin karşılaşması futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.
MAÇTA İLGİNÇ AN! İMKANSIZI BAŞARDI
Karşılaşmanın 62. dakikasında Brezilyalıları çılgına çeviren bir an yaşandı. Derinlemesine pasta Gabriel Jesus topla buluştu. Basit çalımla Arjantinli kaleci Romero'dan topu kurtaran Jesus, boş pozisyonda meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi ancak top yan direğe çarparak musait pozisyondaki takım arkadaşı Paulinho'nun önüne düştü. O da kaleye sert şutunu çekti ancak Paulinho da topu direğe nişanladı.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:32
-
Mitrovic için kapı aralandı
Toplam 6
Yorum
mustantik Abubakarla uğraşılacağına bir kaç fazla ver bu adamı al, en azından kirala bire.
-
Tımarhane gibiydi
Toplam 3
Yorum
deli Çılgınlar deliler gibi eğlendik dese itiaz etmezdiniz. Onlar nerde eğlenir?
-
Lille, Valbuena işini bozmak istiyor
Toplam 19
Yorum
team system Valbuena Fenere ! Fenerden iyi takım mı bulacaksın bu yaşında !
Arjantin'den tek atış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.