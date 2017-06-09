Arjantin'den tek atış

2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri öncesi özel maçta Arjantin ile Brezilya karşı karşıya geldi. Avustralya'da oynanan hazırlık maçında Arjantin, yeni teknik direktörü Jorge Sampaoli ile çıktığı ilk karşılaşmada Brezilya'yı 1-0 yendi. Son 5 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen Brezilya, Arjantin karşısında seriyi devam ettiremedi. Arjantin, Brezilya'nın galibiyet serisini 45'te Gabriel Mercado'nun golüyle sahadan 1-0 üstün ayrılarak son verdi. Kadrolarında dünya yıldızlarını barındıran iki ülkenin karşılaşması futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.



MAÇTA İLGİNÇ AN! İMKANSIZI BAŞARDI

Karşılaşmanın 62. dakikasında Brezilyalıları çılgına çeviren bir an yaşandı. Derinlemesine pasta Gabriel Jesus topla buluştu. Basit çalımla Arjantinli kaleci Romero'dan topu kurtaran Jesus, boş pozisyonda meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi ancak top yan direğe çarparak musait pozisyondaki takım arkadaşı Paulinho'nun önüne düştü. O da kaleye sert şutunu çekti ancak Paulinho da topu direğe nişanladı.