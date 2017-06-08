 Süper Lig'den 2 futbolcu! – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Süper Lig'den 2 futbolcu!

    Süper Lig'den 2 futbolcu!

    Rusya'da 17 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde organize edilecek 8. FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda mücadele edecek 8 takımın kadrosu belli oldu.

    FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Portekiz, Almanya, Şili, Kamerun, Meksika, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın 23'er kişilik oyuncu listesinin belirlendiği bildirildi.

    FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Spor Toto Süper Lig'den 2 futbolcu mücadele edecek.

    Beşiktaş ile üst üste 2. kez lig şampiyonluğuna ulaşan Ricardo , Portekiz ve Bursaspor'da forma giyen ise Avustralya'nın kadrosunda yer aldı.

    Geride kalan sezonda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar, Kamerun'un kadrosunda kendine yer buldu.

    İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen Emre Can ile Alman temsilcisi Hoffenheim'da görev yapan Kerem Demirbay ise son dünya şampiyonu Almanya'nın kadrosuna çağrıldı.

    Rusya'nın başkenti Moskova'nın yanı sıra Saint Petersburg, Kazan ve Soçi'de düzenlenecek 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın grupları şu şekilde oluştu:

    A Grubu: Rusya, Yeni Zelanda, Portekiz, Meksika

    B Grubu: Şili, Avustralya, Almanya, Kamerun

    Şampiyonada gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Final mücadelesi ise 2 Temmuz'da Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:12
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