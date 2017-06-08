Süper Lig'den 2 futbolcu!
Rusya'da 17 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde organize edilecek 8. FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda mücadele edecek 8 takımın kadrosu belli oldu.
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Portekiz, Almanya, Şili, Kamerun, Meksika, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın 23'er kişilik oyuncu listesinin belirlendiği bildirildi.
FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Spor Toto Süper Lig'den 2 futbolcu mücadele edecek.
Beşiktaş ile üst üste 2. kez lig şampiyonluğuna ulaşan Ricardo Quaresma, Portekiz ve Bursaspor'da forma giyen Aziz Eraltay ise Avustralya'nın kadrosunda yer aldı.
Geride kalan sezonda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar, Kamerun'un kadrosunda kendine yer buldu.
İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen Emre Can ile Alman temsilcisi Hoffenheim'da görev yapan Kerem Demirbay ise son dünya şampiyonu Almanya'nın kadrosuna çağrıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'nın yanı sıra Saint Petersburg, Kazan ve Soçi'de düzenlenecek 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın grupları şu şekilde oluştu:
A Grubu: Rusya, Yeni Zelanda, Portekiz, Meksika
B Grubu: Şili, Avustralya, Almanya, Kamerun
Şampiyonada gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Final mücadelesi ise 2 Temmuz'da Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:12
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Van Persie kalıyor!
Toplam 28
Yorum
austin sattığı kadar oyuncu alabiliyo üstünde alırsa uefaya yazdıramıyo ama süper ligde oynayabiliyo yani para yok idare edeceğiz demek bu..
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Galatasaray'ın Riva arazisi ihaleye çıktı
Toplam 10
Yorum
gs baska bi ünal aysal gelir borc yine cıkar merak etmeyin
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Galatasaray'ın Riva arazisi ihaleye çıktı
Toplam 10
Yorum
HAYKO81 TAMAM DEGERLENDİRİLMELİ AMA ALİ SAMİ YEN STADI GİBİ KANDIRILMAMALI MECİDİYEKÖYDEKİ DAİRE VE OFİSLERİN FİYATLARI BELLİ SEYRANTEPE SAÇMALIKTI
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