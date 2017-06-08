 Muslera’ya golü ‘hit’ oldu – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Muslera’ya golü ‘hit’ oldu

    Muslera’ya golü ‘hit’ oldu
    Turkcell'in GollerCepte uygulamasında bu sezonun en çok izlenen golü, Fenerbahçe'nin yıldızı Robin van Persie'nin Galatasaray'a attığı gol oldu. Hollandalı yıldızın, sarı- lacivertlileri, ligin 11. haftasında ezeli rakibi karşısında Kadıköy'de 1-0 öne geçiren sayısı 43 bin kişi tarafından takip edildi.

    Cepte en çok Fener izlendi
    En çok takip edilen karşılaşma ise F.Bahçe-Kayserispor maçı oldu. 2. haftada İstanbul'da oynanan ve 3-3 biten maçın özeti, GollerCepte uygulaması sayesinde 93 bin kez izlendi. En çok takip edilen hafta ise 202 bin kişi tarafından takip edilen F.Bahçe-G. Saray derbisinin olduğu 11. hafta oldu.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:28
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