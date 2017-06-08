Muslera’ya golü ‘hit’ oldu
Cepte en çok Fener izlendi
En çok takip edilen karşılaşma ise F.Bahçe-Kayserispor maçı oldu. 2. haftada İstanbul'da oynanan ve 3-3 biten maçın özeti, GollerCepte uygulaması sayesinde 93 bin kez izlendi. En çok takip edilen hafta ise 202 bin kişi tarafından takip edilen F.Bahçe-G. Saray derbisinin olduğu 11. hafta oldu.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:28
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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