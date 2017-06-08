Muslera’ya golü ‘hit’ oldu

Turkcell'in GollerCepte uygulamasında bu sezonun en çok izlenen golü, Fenerbahçe'nin yıldızı Robin van Persie'nin Galatasaray'a attığı gol oldu. Hollandalı yıldızın, sarı- lacivertlileri, ligin 11. haftasında ezeli rakibi karşısında Kadıköy'de 1-0 öne geçiren sayısı 43 bin kişi tarafından takip edildi.



Cepte en çok Fener izlendi

En çok takip edilen karşılaşma ise F.Bahçe-Kayserispor maçı oldu. 2. haftada İstanbul'da oynanan ve 3-3 biten maçın özeti, GollerCepte uygulaması sayesinde 93 bin kez izlendi. En çok takip edilen hafta ise 202 bin kişi tarafından takip edilen F.Bahçe-G. Saray derbisinin olduğu 11. hafta oldu.