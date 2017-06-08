Demirören'den video hakem açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Süper Lig'de Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne Ocak ayında geçileceğini açıkladı.
"Ocak ayında hayata geçirmeyi planlıyoruz"
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Futbolun içinde hakem hataları var. Hiç kimse Türk hakemlerinin adaletsiz olduğunu söyleyemez. Video hakem sistemi Avrupa'da kullanılmaya başlandı. Türkiye'de başlaması için ilk adımı attık, deniyoruz. Bu işe Almanya, İngiltere, İtalya herkes başlıyor. Biz de Göksal Gümüşdağ ile görüştük, bugün bu sürece başladık. Video hakem sisteminin sezon başına yetişmesi imkansız. Ocak ayında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Türk futboluna hayırlı olsun. Sezon başına yetişmesi imkansız çünkü eğitimleri uzun sürüyor. Almanya falan 1 sene hazırlandı buna. Yeni bırakmış hakemlerden de video hakem sisteminde yararlanabiliriz" dedi.
Demirören ayrıca, araçlarda mevcut hakemlerin görev yapacağını belirterek, gerekirse yeni bırakmış hakemlerden de faydalanabileceklerini söyledi.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:05
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Fener kasırgası
Toplam 33
Yorum
fener tabi tabi. aykutu imparator yaptık sanki kral geliyo aykut işte her zaman kedi kaymak yemez
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Kameni geliyor
Toplam 13
Yorum
FABİANO 35 maç 48 gol ...uste para almaları lazımken birde para mı verecekler fabiano bundan kat be kat iyi kalecidir.Boş transferlerle uğraşmayalım
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Bunu da aşarız
Toplam 10
Yorum
aslan esas olumsuzlukların başı fatih hoca. onu arda, selçuk, burak takip ediyor.bunları çine sürecen çin iskencesi görürlerse düzelebilirler.
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