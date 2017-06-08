Demirören'den Arda Turan açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kosova maçından sonra Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunacaklarını söyleyerek, “Bizler de gerekli cevapları vereceğiz. Futbolcumuzdan bahsetmiyorum. Onun haricinde konuşanlara hep beraber cevap vereceğiz” dedi.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:28
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Aboubakar’dan F.Bahçe yanıtı
Toplam 83
Yorum
fenerss fener bahçe de senın gıbı bı kazmayı cok ıstıyodu zaten a
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Lens oynamak istediği takımı açıkladı
Toplam 31
Yorum
44istanbul Lens FB oyuncusu degil. FBye kalsa Lesni yeniden kiralamak ister. Sen Lens olsan hangi takimda oynamak istersin?
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Aboubakar’dan F.Bahçe yanıtı
Toplam 83
Yorum
doğan parayı verse böyle konuşucan mı? sen 3.3 euro almıyormusn? fb 4 verirse koşa koşa gelirsn
Demirören'den Arda Turan açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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