 Demirören'den Arda Turan açıklaması – Fotomaç – 08 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Demirören'den Arda Turan açıklaması

    Demirören'den Arda Turan açıklaması

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kosova maçından sonra Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunacaklarını söyleyerek, “Bizler de gerekli cevapları vereceğiz. Futbolcumuzdan bahsetmiyorum. Onun haricinde konuşanlara hep beraber cevap vereceğiz” dedi.

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Arda Turan'ın A Milli Futbol Takımı'ndan çıkmasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demirören, "Türkiye'nin çok önemli milli maçı var. Milli maça çıkmadan evvel bu konuların hiçbirini konuşmak istemiyoruz. Bizler de gerekli cevapları vereceğiz. Futbolcumuzdan bahsetmiyorum. Onun haricinde konuşanlara hep beraber cevap vereceğiz. Şu an milli duygularla ay-yıldızı düşünerek pazar gününü beklememiz gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Demirören'den Arda Turan açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.