 İtalya-Uruguay A Spor’da – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    - A Spor’da

    <a href="/index/italya?id=3e175e39-693e-4151-acc9-08000fdc6e0c" class="" rel="tag">İtalya</a>-<a href="/index/uruguay?id=69c9a4ca-5f49-4899-aa30-6bb635b235cc" class="" rel="tag">Uruguay</a> A Spor’da
    Dünya şampiyonluğu apoleti bulunan ve özel maçta Fransa'da bugün karşı karşıya gelecek. Bir tarafta Buffon, Bonucci, Insigne'li , diğer tarafta Muslera, Giménez ve Christian Rodriguez'li ... Nice kentinde Allianz Riviera Stadı'nda 21.45'te başlayacak olan karşılaşma A Spor'da naklen yayınlanacak.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:35
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