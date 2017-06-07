Dünya şampiyonluğu apoleti bulunan İtalya ve Uruguay özel maçta Fransa'da bugün karşı karşıya gelecek. Bir tarafta Buffon, Bonucci, Insigne'li İtalya, diğer tarafta Muslera, Giménez ve Christian Rodriguez'li Uruguay... Nice kentinde Allianz Riviera Stadı'nda 21.45'te başlayacak olan karşılaşma A Spor'da naklen yayınlanacak.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
İtalya-Uruguay A Spor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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