Arda Turan İstanbul'a geldi
A Milli Futbol Takımı'nın Makedonya ile Üsküp'te oynadığı hazırlık maçı sonrası takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunan ve kadro dışı bırakıldıktan sonda düzenlediği basın toplantısında milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Arta Turan, Lübliyana'dan İstanbul'a geldi.
Barcelonalı futbolcu, yaşanan olay sonrası Türk Hava Yolları'nın Slovenya Başkenti Lübliyana'dan kalkan TK-1064 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 23.20'de Atatürk Havalimanı'na indi. Kardeşi ve yakın arkadaşları tarafından karşılanan Arda Turan, gazetecilere açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı. Taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmadı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
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Kartal finale uçtu
Toplam 6
Yorum
eeee eğri ile eğri göze çarpmaz ama doğru ile eğri olduğu yerde eğri göze çarpar Beşiktaşın olduğu yerde sizin gibiler hemen göze çarpar.
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Kocaman'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
furkan aykut kovulmadı kendisi bıraktı yorum yazmadan önce biraz araştır.
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''Kabul edilemez''
Toplam 8
Yorum
Enes kilicer Sayın göksel gümüşdağ siz önce kendi takiminizdaki futbolculara bakın sonra ardayı elestirin
Arda Turan İstanbul'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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