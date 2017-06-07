 Arda Turan İstanbul'a geldi – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Arda Turan İstanbul'a geldi

    Arda Turan İstanbul'a geldi

    A Milli Futbol Takımı'nın Makedonya ile Üsküp'te oynadığı hazırlık maçı sonrası takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunan ve kadro dışı bırakıldıktan sonda düzenlediği basın toplantısında milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Arta Turan, Lübliyana'dan İstanbul'a geldi.

    Barcelonalı futbolcu, yaşanan olay sonrası Türk Hava Yolları'nın Slovenya Başkenti Lübliyana'dan kalkan TK-1064 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 23.20'de Atatürk Havalimanı'na indi. Kardeşi ve yakın arkadaşları tarafından karşılanan Arda Turan, gazetecilere açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı. Taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmadı.

    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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