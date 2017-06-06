Dilmen: Benim için kahramanlıktır

Gazetemiz yazarlarından Rıdvan Dilmen Arda Turan'ın Milli Takımı bırakma kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Arda'ya hak veren Dilmen;"Tabi ki üzücü bir sporcunun erken yaşta milli takıma veda etmesi, Arda gibi biri hele de. Şimdi bu bu günlük bir olay değil. Önce bir kere şunun altını çizim Arda Turan'da olsanız dünyanın büyük bir futbolcusu dahi olsanız yaşca büyük bir insana kesinlikle bu şekilde davranılmaz. Ben, Arda Turan adına, ne kadar hakkım var bilmiyorum ama Bilal Meşe'den özür dilerim. Bilal Meşe'nin yazdığı yazılara baktım. Gazeteciler de biraz kendine gelecekler. Arda bıraktı, herkes oh dedi, rahatladı ama herkes de biraz kendisini toparlayacak. Arda, Milli Takım'a döndüğü zaman Terim dedi ki."İçime sinmedi." İçine sinmiyorsa zaten bir sorun var demektir." değerlendirmesinde bulundu.



"ARDA'NIN SON YAPTIĞI BENİM İÇİN KAHRAMANLIKTIR"

Arda'nın Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük değer olduğunu vurgulayan Rıdvan Dilmen; "Arda'nın herhangi bir kişiye saldırması ne kadar yanlışsa. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük değere de sürekli iftira atarsanız olmaz. Federasyonuyla, hocasıyla... Bir kere birincisi; Ne işi var Milli Takım uçağında gazetecinin. Gazeteci, Milli Takım kafilesi ile yolculuk edemez. Her yiğidin yoğurt yemesi farklıdır. Arda'nın ağabeyine yaptığı şey yanlıştır ama milli takım oyuncusu, kendisine iftira atanlar ile aynı uçakta gitmemliler. Bunlar hep genç insanlar bizde bunları yaşadık. Volkan Babacan neden orada, birisi de bunu açıklasın. Volkan Babacan, milli takımda oynamalı mı, oynamalı ama siz, faturayı Arda Turan'a çıkarttınız. Arda Turan'ın da hataları vardır ama son yaptığı benim için kahramanlıktır. Taşeronluk yapan gazeteciler var, bu futbolcular da insan, bana da iftira attılar, herkes işin de gücünde ben sağlığımdan oldum." açıklamasında bulundu