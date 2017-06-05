Tevez'in hali Çinlileri kızdırdı!

Şangay Shenhua'nın Demba Ba'nın sakatlığı sonrası kadrosuna kattığı Tevez'e yıllık 32 milyon euro maaş veriyor.

Dünyanın en çok maaş alan futbolcusu ünvanını kazanan Tevez'in yeni takımındaki takımındaki 'ruhsuz' görüntüsü tartışma konusu oldu.





33 yaşındaki forvet, Tianjin Teda'ya karşı oynadığı son maçta pres için çaba harcamaması transfer dedikodularına neden oldu.

Rakibin hücum ettiği sırada orta sahada heykel gibi duran Tevez rakibi izlemekle yetindi.



