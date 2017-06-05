Tevez'in hali Çinlileri kızdırdı!
Çin ekibi Şangay Shenhua'dan haftada 634 bin euro kazanan Carlos Tevez, Tianjin Teda'ya karşı oynana maçtaki tavırlarıyla Çinli futbolseverleri çileden çıkardı!
Şangay Shenhua'nın Demba Ba'nın sakatlığı sonrası kadrosuna kattığı Tevez'e yıllık 32 milyon euro maaş veriyor.
Dünyanın en çok maaş alan futbolcusu ünvanını kazanan Tevez'in yeni takımındaki takımındaki 'ruhsuz' görüntüsü tartışma konusu oldu.
33 yaşındaki forvet, Tianjin Teda'ya karşı oynadığı son maçta pres için çaba harcamaması transfer dedikodularına neden oldu.
Rakibin hücum ettiği sırada orta sahada heykel gibi duran Tevez rakibi izlemekle yetindi.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:27
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Toplam 25
Yorum
omurgasizligin nesine destek verelim alexi hacamasina mi,Daum´un ayagini kaydirmasina mi,yaptigi transferlerle klübün milyarlarini heba etmesine mi,sike yaptik demesine mi?
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Yanal rezaleti
Toplam 111
Yorum
TCelcius Hangi masalı anlatıyorsunuz trabzon top falan oynamadı yattı bursa dusmelıydı rizeninde kendi hatası ona buna suç bulmasın fener kurtarmadı
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 18
Yorum
austin gidenin yerine bu yönetimin aldığı oyuncuları görnce eyvah.yoksa futboldan anlayan yönetim olsa o kadar üzülmessin..
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