 Tevez'in hali Çinlileri kızdırdı! – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    'in hali Çinlileri kızdırdı!

    Tevez'in hali Çinlileri kızdırdı!

    Çin ekibi Şangay Shenhua'dan haftada 634 bin euro kazanan Carlos , Tianjin Teda'ya karşı oynana maçtaki tavırlarıyla Çinli futbolseverleri çileden çıkardı!

    Şangay Shenhua'nın Demba Ba'nın sakatlığı sonrası kadrosuna kattığı 'e yıllık 32 milyon euro maaş veriyor.

    Dünyanın en çok maaş alan futbolcusu ünvanını kazanan Tevez'in yeni takımındaki takımındaki 'ruhsuz' görüntüsü tartışma konusu oldu.

    33 yaşındaki forvet, Tianjin Teda'ya karşı oynadığı son maçta pres için çaba harcamaması transfer dedikodularına neden oldu.

    Rakibin hücum ettiği sırada orta sahada heykel gibi duran Tevez rakibi izlemekle yetindi.

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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