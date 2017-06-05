İşte yükselen ve düşen takımlar...
TFF 1. Lig play-off final müsabakasıyla 2016-2017 futbol sezonunun tamamlandığı profesyonel liglerde, 12 ekip bir üst lige çıkma başarısı gösterirken 22 takım küme düşme acısı yaşadı.
Bölgesel Amatör Lig'den 9 takım gelecek yıl Spor Toto 3. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.
- 52 ilden 126 takım
2017-2018 sezonunda 52 ilden 126 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerde İstanbul'dan 21, Ankara'dan 10, İzmir'den 8, Trabzon'dan 6, Bursa'dan 5, Hatay, Kocaeli ve Manisa'dan dörder ekip yer alacak.
Profesyonel liglerde, bu sezon yükselen ve düşen takımların yanı sıra gelecek sezon profesyonel ligde mücadele etmeye hak kazanan Bölgesel Amatör Lig ekipleri şöyle:
- Süper Lig
Şampiyon: Beşiktaş
Düşenler: Adanaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor
- TFF 1. Lig
Yükselenler: Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Sivasspor
Düşenler: Bandırmaspor, Mersin İdmanyurdu, Şanlıurfaspor
- Spor Toto 2. Lig
Yükselenler: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İstanbulspor, MKE Ankaragücü
Düşenler: 1461 Trabzon, Anadolu Üsküdar 1908, Aydınspor 1923, Büyükçekmece Tepecikspor, Kayseri Erciyesspor, Ofspor
- Spor Toto 3. Lig
Yükselenler: Afjet Afyonspor, Altay, Bodrum Belediyespor, Sakaryaspor, Sancaktepe Belediyespor, Silivrispor
Düşenler: Beylerbeyi, Denizli Futbol A Spor, Derincespor, Dersimspor, Kartalspor, Kütahyaspor, Manavgatspor, Maltepespor, Orduspor ve Türk Metal Kırıkkalespor
- Bölgesel Amatör Lig
Yükselenler: Arsinspor, Ergene Velimeşespor, Erokspor, Güzelorduspor, Osmaniyespor, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Turgutluspor, UTAŞ Uşakspor ve Yeni Altındağ Belediyespor
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:47
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Beşiktaş için flaş iddia!
Toplam 50
Yorum
eray şampiyonlar ligine 10 senedir katılamayan fenerbahçe taraftarı arkadaşları anlayabiliyorum.
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Beşiktaş için flaş iddia!
Toplam 50
Yorum
hakkıyla şampiyon Fenerliler gidin kendi takımınıza bakın siz, ilk beşe giremeyecekken hakemler sayesinde üçüncü bitirdiniz ligi
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Beşiktaş için flaş iddia!
Toplam 50
Yorum
uchache Her sene aynı.Geçen sene de öyle demiştiniz. : ) Kiev'de adam gibi hakem olsaydı gruptan da çıkmıştık.
İşte yükselen ve düşen takımlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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