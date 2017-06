Final maçının Antalya'ya faturası ağır oldu

Eskişehirspor ile Göztepe'nin mücadele ettiği TFF 1. Lig Play-Off final maçı, dün gece Antalya Stadyumu'nda oynandı. Göztepe, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmayı penaltı atışları sonunda 4-3 kazanarak Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Karşılaşmaya, futboldan daha çok yaşanan olaylar damga vurdu. Karşılaşmanın başlama düdüğü ile birlikte özellikle Göztepe tribünlerinden sahaya meşale ve maytap atılınca ortalık duman bulutundan görünmez oldu. Hakem Ali Palabıyık 9 dakika sonra maçı yeniden başlattı. Maçın ilerleyen dakikalarında da sahaya yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanı sıra bozuk para atılması nedeniyle zor anlar yaşandı. Sahaya atılan maddeler nedeniyle futbolcuların yanı sıra, güvenlik güçleri ve basın mensupları tehlike atlattı. Bazı güvenlik görevlileri ile basın mensupları ise kendilerine isabet eden yanıcı maddeler nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ilk yarıda oyun 3 kez durduruldu. Hakem, ilk yarının sonuna 17 dakika ekledi.



İkinci yarının hemen başında yine sahaya yanıcı madde atılması üzerine devrenin başlaması gecikti. Eskişehirspor'un 54'üncü dakikada kaydettiği golün ardından sahaya yeniden yanıcı ve patlayıcı madde atılması üzerine oyuna 4'üncü kez ara verildi. Güvenlik güçlerinin yetersiz kalması ve maç sonrası olası olaylara karşı önlem amaçlı kente takviye ekipler sevk edildi. İlçelerden sevk edilen 190 jandarma görevlisi maç sırasında sahada ve sonrasında stat dışında emniyet güçlerine destek verdi. Karşılaşma sonrası Eskişehirspor taraftarları tribünleri boşaltırken, Göztepe taraftarları ise kupa törenini izledikten sonra stadyumdan ayrıldı. Bu sayede stat dışında herhangi bir olay yaşanmasının önüne geçilmiş oldu.

VALİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TFF 1. Lig Play-Off final maçında yaşanan olaylarla ilgili Antalya Valiliği'nce soruşturma başlatıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Göztepe- Eskişehirspor karşılamasında Antalya Stadyumu'na sokulan maytap, meşale gibi yanıcı ve patlayıcı maddeler ve olaylarla ilgili soruşturma açıldığını söyledi.



MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Antalya Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu Başkanı da olan Vali Yardımcısı Salih Gürkan ise soruşturmayla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan müfettişler görevlendirildiğini belirtti. Gürkan, başta Emniyet Müdürlüğü olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların ilgili personelinin soruşturmaya dahil edildiğini kaydetti.

BAŞKAN ÖZTÜRK: İÇİM CIZ EDİYOR

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Göztepe ve Eskişehirspor arasında oynanan maçta taraftarın stada ciddi zarar verdiğini söyledi. Başkan Öztürk, "Devlet parasıyla yapılıyor bu stat. Stadı toparlamak için harcanacak para federasyondan çıkacak ama olay bu değil. İnsanımızın biraz daha futbol seyretmeyi öğrenebilmesi lazım. Hala 20-30 yıl önceki agresif tavır sergileme, meşale yakmayla övünülüyor. Başka statlarda karnaval havası oluyor. İçim cız ediyor. Zeminde, çimde, tartanda ciddi zarar var. Koltuklarda sayım devam ediyor. 5 binin üzerindeydi kırık koltuk var. Yedek kulübe çökmüş durumda. Tuvaletlerde ciddi zarar var" diye konuştu.



"EMNİYETİN İHMALİ"

Maçta her iki takımın da ateşli taraftar yapısının bilindiğine dikkati çeken Öztürk, yaşananlarda emniyet güçlerinin ihmali olduğunu söyledi. Öztürk, "Kesinlikle ciddi ihmal var. Bu zararın bu kadar yüklü olmasında da ihmalin payı var" dedi.

İL MÜDÜRÜ: EMNİYETLE İLGİLİ BİR DURUM

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ise sahaya sokulan yabancı maddelerle ilgili açıklama yetkisi olmadığını söyledi. Hacıcaferoğlu, "Bu konu tamamen emniyetle ilgili bir durum. Stadyumda aşırı, kayda değer bir tahribat yok" dedi. Hacıcaferoğlu, Antalya olarak konuk takımlara en iyi misafirperverliği gösterdiklerini sözlerine ekledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER SERGİLENDİ

Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Stadı'nda oynanan Eskişehirspor- Göztepe maçında alınan güvenlik tedbirleri hakkında basın toplantısı düzenledi. Uncalı Emniyet Müdürlüğü'ndeki brifing salonunda gerçekleştirilen toplantıda, polisin taraftardan ele geçirdiği malzemeler sergilendi. 7 metre uzunluğundaki masada yer alan çok sayıdaki meşale, torpil, sis bombası, havai fişek ve tahta, plastik, demir sopa ile sustalı olarak tabir edilen bıçak ve farklı türdeki 5 bıçak basın mensuplarına gösterildi.



TARAFTARDAN TOPLANAN MALZEMELER

Toplantıda gazetecilere dağıtılan yazılı açıklamada, şehir merkezi dışında oluşturulan kontrol noktalarında ve stadyum girişlerinde yapılan aramalarda 530 meşale, 222 torpil, 2 sis bombası, 1 havai fişek bataryası, 56 adet ezici nitelikte ahşap plastik sopa, 5 adet kesici delici alet ele geçirildiği belirtildi. 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında yasak alanlara girmek suçundan 5 kişi, spor alanına yasak madde sokulması suçundan 2 kişi spor alanı dışında kasten yaralama suçundan 1 kişi, spor alanı dışında polise görevi yaptırmamak için direnme suçundan 1 kişi olmak üzere 9 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı ifade edildi. Toplantıda stadyum dışında Eskişehirspor taraftarına ait 2 otobüse taş atılması sonucu maddi hasar oluştuğu, yakılan meşalelerden 1 polis ile 2 taraftarın hafif şekilde yaralandığı belirtildi.



"MAÇ GÜNÜ TARAFTARLARIN ŞEHRE GELMEMESİ HUSUSUNDA TEBLİGAT İLETTİK"

İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, daha sonra taraftardan ele geçirilen maddelerin sergilendiği salonda gazetecilere açıklama yaptı. Antalya emniyetinin güvenlik planlamasını en yüksek riskli maç kategorisinde gerçekleştirdiğini anlatan Uzunkaya, 2 bin emniyet personeli, 800 özel güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 800 personelin maç günü saat 08.00'den itibaren il genelinde görev yaptığını söyledi. İki takımın geliş güzergahından stada girişine kadar önlem alındığını dile getiren Uzunkaya, "Maç günü saat 16.00'dan önce her iki takım taraftarlarının şehre gelmemesi hususunda tebligat ilettik ama cumartesiyi pazar gününe bağlayan gece taraftarlar yoğun şekilde hususi araçlarla geldi ve maç günü yaklaşık 30 bin taraftar ilimizde toplandı. Her iki takım 150 otobüsle geldi. Bu otobüsler en ince ayrıntıyla aramak üzere suç ve suç eşyalarından bloke edildi. Polis refakatinde stada intikalleri sağlanarak kontrollü şekilde 3 ayrı arama noktasından stada girdi" dedi.



"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Taraftarın üzerindeki sopa, bıçak, patlayıcı yanıcı madde gibi suç aletlerinin taraftar otobüslerinden büyük bölümünün de stat girişinde alındığını kaydeden Uzunkaya, şöyle konuştu: "Daha fazla malzemenin de stadyuma bir şekilde sokulduğunu gördük. İki takımın plakalarına endeksli dakikalarda oyunun durmasına sebep olacak saha içinde olumsuzluk yaşandı. Bu olumsuzlukların yaşanmasında güvenlik ve kontrol anlamında ince aramalara rağmen bir taraftan sokulduğu ve intikal ettiği, taraftarla buluşturulduğu anlaşılıyor. Tablo net olarak ortada. Dün benzeri materyaller saha içinde tribünde kullanıldı. Biz 3 bin civarında personelle en ince ayrıntısına kadar şehre girişten, stattaki 66 ayrı girişten tribüne en ince ayrıntısına kadar taraftarın üstleri iç çamaşırlarına kadar aranmasına rağmen bu malzemeler içeri nasıl girdi. Biz de bu nasıl girdisini araştırmak üzere soruşturma başlattık. Hem mülkiye emniyet müfettişi istemek suretiyle varsa emniyet yönünden bir zaafı bunları tespit etmek. Veya kurum yerleşkesiyle ilgili oradaki çalışanlarla, özel güvenlik ile ilgili eksiklik istismar var ise tespit etmek, sorumlular hakkında hem adli hem de idari işlem yapmak üzere soruşturma başlatıldı."



"MÜSAMAHA GÖSTERMEDEN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

Malzemelerin stada sokulmasında içerde çalışanların, özel güvenlik görevlilerinin, güvenlik kapılarındaki belli bir nokta sızmalarının yol açması gerektiğine dikkati çeken Uzunkaya, polisin stat boş durumdayken bomba uzmanları, detektör köpek, uzman personelle arama kontrol denetimini yaptığını söyledi. Alınan tedbirlere rağmen maçta yaşananların emniyet teşkilatını üzdüğünü anlatan Uzunkaya, "Burada güvenlik görevlilerimizin bütün özverili çalışmalarına rağmen bunu ister emniyet teşkilatından birileri ister kurumlar dışından sistemin içinde rolü olan biri istismar etmişse her kimlerse tespiti halinde hiçbir müsamaha göstermeden gereğini yapacağız. Emniyet ve stat kameraları üzerinden işlemler yürütülecek" dedi. Uzunkaya, maç öncesi ve sonrasında iki takım taraftarının kentte bulunduğu süreçte can kaybı ile önemli adli olay yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.