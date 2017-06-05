Dünyaca ünlü futbolcu hayatını kaybetti iddiası!

Çin'den gelen ve henüz doğrulanmayan haberlere göre, Beijing Enterprises forması giyen Cheick Tiote, antrenman sırasında hayatını kaybetti.

Bu sezon başında Galatasaray'ın transfer için İstanbul'a getirdiği ancak sağlık problemleri nedeniyle sözleşme imzalamadığı futbolcuyla ilgili ilk mesaj Demba Ba'dan geldi.

Demba Ba,Fildişi Sahilli futbolcu Tiote için, "Allah mekanını cennet etsin kardeşim Tiote" mesajını paylaştı.



Galatasaray için İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen Tiote dizindeki sakatlığı nedeniyle veto edilmişti.