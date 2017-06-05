 Dünyaca ünlü futbolcu hayatını kaybetti iddiası! – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Dünyaca ünlü futbolcu hayatını kaybetti iddiası!

    Dünyaca ünlü futbolcu hayatını kaybetti iddiası!

    Çin'in Beijing Enterprises takımında oynayan ünlü futbolcu Cheick 'nin hayatını kaybettiği iddia ediliyor

    Çin'den gelen ve henüz doğrulanmayan haberlere göre, Beijing Enterprises forması giyen Cheick , antrenman sırasında hayatını kaybetti.

    Bu sezon başında Galatasaray'ın transfer için İstanbul'a getirdiği ancak sağlık problemleri nedeniyle sözleşme imzalamadığı futbolcuyla ilgili ilk mesaj 'dan geldi.

    Demba Ba,Fildişi Sahilli futbolcu Tiote için, "Allah mekanını cennet etsin kardeşim Tiote" mesajını paylaştı.

    Galatasaray için İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen Tiote dizindeki sakatlığı nedeniyle veto edilmişti.

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:32
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