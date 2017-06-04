 Enes Ünal’dan iddialı sözler – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    ’dan iddialı sözler

    Enes Ünal’dan iddialı sözler
    Twente formasıyla Hollanda Ligi'nde öne çıkan isimlerden olan , yeni durağı Villarreal'de de başarılı olacağını iddia etti. Kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını söyleyen 19 yaşındaki forvet, "Adım adım hedeflerime ulaşıyorum. La Liga'nın Avrupa'nın en zorlu liglerinden biri ve burada da Arda Turan, Emre Çolak gibi adından söz ettiren bir Türk olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:00
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