Avrupa onu istiyor!

Avrupa devlerinin hedefinde Benjamin Mendy var. Barcelona, Manchester City, Manchester United ve Chelsea, Monaco’nun 22 yaşındaki yıldızı için yarışa girdi

Bu sezon Monaco formasıyla adından söz ettiren Benjamin Mendy, devlerin kıskacına girdi. 22 yaşındaki solbek için Barcelona, Manchester City, Manchester United ve Chelsea resmen yarışa girdi. Savunmadaki başarısının yanı sıra hücuma da önemli katkı sağlayan Fransız oyuncu için en büyük teklifi 46 milyon euro ile Manchester City yaptı. Fransız ekibi, oyuncusunun bonservisini 50 milyon euro'da diretirken, Barcelona'nın da Mendy'de ısrarcı olduğu belirtildi. Monaco ile bu sezon 39 resmi karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, savunmadaki futboluyla rakip hücumcularının kabusu olurken, hücuma da 11 asistle katkı sağladı.