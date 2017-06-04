Ajax'a Danimarkalı genç yıldız!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ajax, Kopenhag 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Jensen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Jensen, 2016'da Danimarka Futbol Federasyonu (DBU) tarafından yılın 17 yaş altı futbolcusu seçilmişti.