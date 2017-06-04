 Ajax'a Danimarkalı genç yıldız! – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    'a Danimarkalı genç yıldız!

    Ajax'a Danimarkalı genç yıldız!

    Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından , Danimarka Süper Ligi şampiyonu Kopenhag’ın henüz A takımda forma giymemiş 17 yaşındaki futbolcusu ’i transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, , Kopenhag 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Jensen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Jensen, 2016'da Danimarka Futbol Federasyonu (DBU) tarafından yılın 17 yaş altı futbolcusu seçilmişti.

    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:48
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