Ajax'a Danimarkalı genç yıldız!
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax, Danimarka Süper Ligi şampiyonu Kopenhag’ın henüz A takımda forma giymemiş 17 yaşındaki futbolcusu Victor Jensen’i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ajax, Kopenhag 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Jensen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Jensen, 2016'da Danimarka Futbol Federasyonu (DBU) tarafından yılın 17 yaş altı futbolcusu seçilmişti.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:48
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Yanal rezaleti
Toplam 102
Yorum
bundan böyle fb artık ts yi tutmuyorum
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Böylesi tarihinde yok!
Toplam 21
Yorum
bjk smokie bir bjkli kardeşiniz olarak fikrim değerlendirilmezse (emre çolak) gibi elden kaçar sonradan kıymetlenir elinizdeyken değerlendirin derim.
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Güneş'ten Demba Ba ve Aboubakar sözleri
Toplam 15
Yorum
FB yıldızlar için 1906 yılı ise fenerbahçenin toplam 5 yıldızı vardır
Ajax'a Danimarkalı genç yıldız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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