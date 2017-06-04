Ada yolcusu

Barcelona’dan ayrılacak olan milli futbolcu, İngiliz ekibiyle ilk teması kurdu. Ada temsilcisi, 30 yaşındaki oyuncu için 30 milyon euro’yu da gözden çıkardı

İki sezonluk Barcelona kariyerine veda etmeye hazırlanan milli futbolcumuz Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor. Yıldız futbolcu, uzun süredir isminin anıldığı Arsenal ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Arsen Wenger'in ısrarcı olduğu milli oyuncu için 30 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olan İngiliz temsilcisi, bu transferi kısa sürede bitirmeyi hedefliyor. Arda'ya ödemeyi planladığı maaşla ilgili net rakamlar ifade edilmezken, 30 yaşındaki futbolcunun da imzaya sıcak baktığı belirtildi. Katalan ekibinde iki sezonda 55 resmi karşılaşmaya çıkan Arda Turan, bu müsabakalarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, 15 de asist yapmayı başardı.



YILDIZLAR GEÇİDİ

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Arsenal; Leicester City'den ayrılan Riyad Mahrez ile sözleşme uzatmayacağı belirtilen Sanchez ve Mesut Özil'le de görüşmelere başladı. Mahrez'in Arsenal'e gelmesine kesin gözüyle bakılırken, Sanchez ile Mesut'un da istediği rakamların kabul edileceği ve sözleşmelerinin yenileneceği ileri sürülüyor. Bu arada Wenger'e gelecek sezon için 100 milyon pound transfer bütçesi verildiği öğrenildi.