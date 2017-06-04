Ada yolcusu
Barcelona’dan ayrılacak olan milli futbolcu, İngiliz ekibiyle ilk teması kurdu. Ada temsilcisi, 30 yaşındaki oyuncu için 30 milyon euro’yu da gözden çıkardı
YILDIZLAR GEÇİDİ
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Arsenal; Leicester City'den ayrılan Riyad Mahrez ile sözleşme uzatmayacağı belirtilen Sanchez ve Mesut Özil'le de görüşmelere başladı. Mahrez'in Arsenal'e gelmesine kesin gözüyle bakılırken, Sanchez ile Mesut'un da istediği rakamların kabul edileceği ve sözleşmelerinin yenileneceği ileri sürülüyor. Bu arada Wenger'e gelecek sezon için 100 milyon pound transfer bütçesi verildiği öğrenildi.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:04
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
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