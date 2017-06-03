TFF ile PTT sponsorluk anlaşması imzaladı

Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen sponsorluk anlaşması imza törenine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim katıldı.



DEMİRÖREN: "DÜNYA ALEME TÜRK FUTBOLUNUN GÜCÜNÜ GÖSTERMEYE TALİBİZ"



Başkan Yıldırım Demirören, törende şöyle konuştu: "1923'te kurulan Türkiye Futbol Federasyonu ile 1840'ta hizmete başlayan PTT arasındaki iş birliği imza törenine hoş geldiniz. Türkiye Futbol Federasyonu ve PTT, kadim bir çınarın iki kolu olmanın dışında ortak misyon ve vizyona da sahip. Türkiye Futbol Federasyonu, artık UEFA'nın güçlü bir şekilde yönetiminde, Euro 2024'e de adayız.



PTT'nin de Dünya Posta Birliği'nin dönem başkanlığını üstlendiğini büyük bir gururla öğrenmiş bulunuyoruz. Alanlarında küresel bir güç olma iddiasındaki bu iki kurum, şimdi kuvvetlerini birleştiriyor. Böylece bir oluyoruz. İri oluyoruz. Diri oluyoruz.



Sayın bakanım; PTT'nin insanlarımıza bizden iki mesaj taşıdığı günü sabırsızlıkla bekliyorum: Bir: "Türk Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası finallerine katıldı." İki: "Euro 2024'ün ev sahibi Türkiye" mesajını özellikle bekliyoruz. Kısacası PTT dünyanın yükünü taşımaya talip, biz de dünya aleme Türk futbolunun gücünü göstermeye talibiz.



Bugün atılan imzalar, Türk futboluna güvenin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun istikrarlı yönetimine olan inancın sembolüdür. Sayın Bakanımız'a bu yolda bizlere hissettirdikleri güçlü destek için bir kez daha teşekkür ederim. İnanıyorum ki, bu önemli iş birliği, yeni başarılara imzalar atmamıza vesile olacak."



ARSLAN: "BU BİRLİKTELİĞİ ÖNEMSİYORUM"



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da şöyle dedi: "TFF, 1923'ten beri ülkemize, ülkemizin milli değerlerine hizmet ediyor. Bu konuda tebrik ediyoruz. Gerçekten başarılı bir şekilde de yürütüyorsunuz, değerli başkanım ve yönetimi olmak üzere... Hiç şüphem yok ki 2018 FIFA Dünya Kupası finallerine gideceğiz. Elbette ki 2024 finallerinin ülkemizde olması konusunda gerek bakanlık olarak gerek Hükümet olarak bizim üzerimize de her ne düşüyorsa dün olduğu gibi bugün de varız. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Yeter ki elimizden gelen bir şey olsun. Yeter ki biz katkı verelim. Bugüne kadarki başarılar önemli ama bunu taçlandırmak çok daha önemli. Ülkemiz insanı bunu ziyadesiyle hak ediyor. 15 Temmuz'daki duruşuyla dünyadaki mazlumlara ve mağdurlara örnek oluşuyla hak ediyoruz. Biz daha fazla hizmet etmek istiyoruz. Bunun için de bu birlikteliği çok önemsiyorum."



BOZGEYİK: "GURUR DUYACAĞIZ"



PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise şunları söyledi: "Ülkemizin dünya çapındaki temsilcisi TFF ile kurumumuz arasında bugün çok önemli bir iş birliğini başlatmış bulunuyoruz. Bu protokolle insanlarımızı insanlarıma ulaştıran, şirketlerimizi şirketlerimize ulaştıran kurumlarımızı kurumlarımıza ulaştıran PTT A.Ş., bundan böyle kargolarıyla da Milli Takımımızın, ülkemizin bayrağını taşıyan futbolcularımızın her gittiği yerde onlara hizmet etmekten büyük gurur duyacaklardır."



Törenin ardından Başkan Yıldırım Demirören, Bakan Aslan ve Bozgeyik'e Milli Takım forması hediye etti. Bakan Aslan da Başkan Yıldırım Demirören ve Fatih Terim'e günün anısına kişisel pul ve telgraf manüpleri takdim etti.