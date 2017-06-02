Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, 15. finalinde 12. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak. Juventus da 9. kez finale kaldığı turnuvada 3. kez şampiyonluğuna ulaşmanın hesaplarını yapıyor.



-Real Madrid 1 kez kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus ile karşılaşacak Real Madrid, finale gelene kadar sadece bir maç kaybetti.

Zinedine Zidane teknik direktörlüğündeki Real Madrid, doğrudan grup aşamasında katıldığı Avrupa'nın bir numaralı kupasında finale kadar yaptığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi. İspanya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırdı, kalesinde 17 gol gördü.

Real Madrid, F Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund, Polonya'nın Legia Varşova ve Portekiz'in Sporting Lizbon takımlarıyla mücadele etti. Grubunu Borussia Dortmund'un ardından 12 puanla ikinci sırada tamamlayan Madrid ekibi, son 16 turunda İtalya'dan Napoli, çeyrek finalde Almanya'dan Bayern Münih, yarı finalde ise İspanya'dan Atletico Madrid'i eleyerek adını finale yazdırmayı başardı.

İspanyol ekibini Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yenen tek takım, yarı final rövanşında 2-1'lik sonuçla ev sahibi Atletico Madrid oldu.

- Ronaldo sonradan açıldı

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi, önceki sezonlardaki gibi Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo oldu.

Grup aşamasında 2 golün ardından 6 maç suskun kalarak eleştiri oklarını üzerine çeken 32 yaşındaki Ronaldo, sonraki turlarda yükselişe geçti. Çeyrek finalde Bayern Münih'e iki maçta 5, yarı finalde Atletico Madrid'e 3 gol atan Portekizli oyuncu, turnuvadaki toplam gol sayısını 10'a çıkardı. Gol krallığı yarışında da ikinci sıraya çıkarak iddialı konuma gelen Ronaldo, finalde ağları sarsması halinde 11 gollü Barcelonalı Lionel Messi'yi yakalayacak.

Başkent ekibinde Karim Benzema 5, Alvaro Morata 3, Gareth Bale, Marco Asensio ve Raphael Varane 2, Sergio Ramos, Casemiro, Toni Kroos, Lucas Vazquez, Mateo Kovacic ve Isco birer gol kaydetti. Eflatun-beyazlıların turnuvadaki diğer gollerini ise Legia Varşov'dan Tomasz Jodlowiec ile Napolili Dries Mertens kendi kalesine attı.

- UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuçlar F Grubu Real Madrid-Sporting Lizbon 2-1, 2-1 F Grubu Real Madrid-Borussia Dortmund 2-2, 2-2 F Grubu Real Madrid-Legia Varşova 5-1, 3-3 Son 16 Real Madrid-Napoli 3-1, 3-1 Çeyrek final Real Madrid-Bayern Münih 2-1, 4-2 Yarı final Real Madrid-Atletico Madrid 3-0, 1-2

- Juventus hiç kaybetmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Real Madrid ile karşılaşacak Juventus, finale gelene kadar maç kaybetmedi.

Juventus, çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. İtalya temsilcisi bu maçlarda 21 gol attı, kalesinde ise 3 gol gördü.

Massimiliano Allegri teknik direktörlüğünde doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda yer alan Juventus, Sevilla'nın yanı sıra Dinamo Zagreb ve Olympique Lyon ile mücadele etti.

Grup aşamasını 14 puanla lider bitiren Allegri'nin öğrencileri, son 16 turunda Portekiz'den Porto, çeyrek finalde İspanya'dan Barcelona ve yarı finalde Fransa'dan Monaco takımlarını saf dışı bırakarak finale yükseldi.

- En golcüsü Higuain

İtalyan ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcusu Arjantinli Gonzalo Higuain oldu.

Higuain'in 5 gol kaydettiği Juventus'da Paulo Dybala 4, Dani Alves 3, Mario Mandzukic 2, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani, Miralem Pjanic, Claudio Marchisio, Juan Cuadrado ve Marko Pjaca birer gol buldu.

Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuçlar H Grubu Juventus - Dinamo Zagreb 2-0, 4-0 H Grubu Juventus - Sevilla 3-1, 0-0 H Grubu Juventus - Olympique Lyon 1-1, 1-0 Son 16 Juventus - Porto 1-0, 2-0 Çeyrek final Juventus-Barcelona 3-0, 0-0 Yarı final Juventus - Monaco 2-0, 2-1

Final karşılaşmasında Alman hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'ın yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemlik görevini ise Sırp Milorad Mazic üstlenecek.

Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak.