UEFA'dan Totti'ye ödül
Futbolu bırakan Roma'nın emektar ismi Francesco Totti'ye, UEFA Başkanlık Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Totti'nin başarılı kariyeri, profesyonelliği ve örnek kişiliği dolayısıyla UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi. İtalyan Francesco Totti'nin ödülünü, ağustos ayında Monaco'da alacağı belirtildi.
Totti'nin kariyeri boyunca sadece bir kulüpte 786 maça çıktığının hatırlatıldığı açıklamada, "Çeyrek asırlık futbolculuk yaşamını yalnızca Roma'ya adamış bir adam. Fantastik bir kariyer. Roma ve futbola karşı gösterdiğin sıra dışı bağlılık ve fedakarlığın için tebrikler Francesco." ifadelerine yer verildi.
Bu sene 17'ncisi Totti'ye verilen ödülü daha önce Paolo Maldini, Alfredo Di Stefano, Eusebio, Franz Beckenbauer, Raymond Kopa, Sir Bobby Charlton, Frank Rijkaard ve Johan Cruyff gibi isimler de kazanmıştı.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:58
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Aboubakar’a teklif iddiası
Toplam 71
Yorum
Fenerli_bey Ekici fenere verilmesin diye TS ye bedava olcayi veren, lensi alamayalim diye teklifler sunan Jokey Kulubune artik biz de engel koycaz.
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Aboubakar’a teklif iddiası
Toplam 71
Yorum
Fenerli_bey yahu susim bugun diyorum ama yok. su gormemis Jokey kulupluler demirorenin borcunu odemiyorlar hakemleri bir yil daha ayartsin diye. :)))
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Fatih Terim'den sürpriz isimler
Toplam 18
Yorum
ANDIRINLI Bu seçilmiş olan milli takımda bir tek KONYASPORlunun olmaması yanlış. F. Terim bunu hep yapıyor ne buluyor bu 3 büyük yedeklerinde.
UEFA'dan Totti'ye ödül haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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