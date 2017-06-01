FIFA, dünya sıralamasını açıkladı!
FIFA, Haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. Geçen ay 22'nci sırada yer alan Türkiye, bu ayki sıralamada 3 sıra gerileyerek 863 puanla 25'inci sırada yer aldı.
Listenin ilk 5'inde yer alan takımların sıralaması değişmezken geçen ay 11'inci sırada yer alan Polonya 1 sıra daha yükselerek İspanya ile 10'unculuğu paylaştı.
Listede en büyük sıçramayı 17 basamak birden yükselen Yeni Zelanda yaparken, en büyük düşüşü ise 13 sıra birden gerileyen Moritanya yaptı.
Listenin ilk 10 sırasında yer alan ülkeler şu şekilde:
1- Brezilya
2- Arjantin
3- Almanya
4- Şili
5- Kolombiya
6- Fransa
7- Belçika
8- Portekiz
9- İsviçre
10- İspanya - Polonya
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:38
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Sabri Sarıoğlu’nun sözleşmesi sona erdi
Toplam 6
Yorum
İÇİN TEŞEKKÜRLER REİSİM.GÜLE GÜLE. SENİ SEVİYORUZ SEVGİLİ REİS SABRİ. GS YIN UNUTULMAZLARI ARASINA ÇOKTAN GİRDİN VE YERİNİ ALDIN BİLE. SEN GS YIN TA KENDİSİSİN. HİZMETLERİN
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Gomis zirvesi!
Toplam 71
Yorum
forew tarlayı ve traktörü de verelim dayıya (:
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"Kendime yaş sınırı koymadım"
Toplam 1
Yorum
ediz karınca 4 yıldır besıktastasın hadı surat gelısmez diyelim ama cabukluk dayanaklılık calısmanın ürünüdür ve bu sende hiç olmadı .lutfen git........
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