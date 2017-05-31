Türkiye'nin en iyisi G.Saray!
Bağımsız denetleme şirketi KPMG'nin raporuna göre dünyanın en değerli kulübü, tarihi bir rakama ulaşan, Manchester United... Galatasaray ise Avrupa'da en çok yükseliş gösteren ikinci kulüp oldu.
Türkiye'deki üç büyük takımdan Galatasaray'ın değeri 377 milyon euro olurken, sarı-kırmızılı takımı 349 milyon euro ile Fenerbahçe ve 219 milyon euro ile Beşiktaş takip etti.
Manchester United'ın zirvede yer aldığı dünyanın en değerli kulüpleri sıralamasında Real Madrid ikinci, Barcelona ise üçüncü sırada yer alıyor. Takımların marka değeri maç hasılatı, yayın gelirleri, lisans hakkı ve sponsorluk gibi ticari kazançlar dikkate alınarak hesaplanıyor.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:51
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Trabzonspor taktik çalıştı
Toplam 3
Yorum
Ertunga Bursayı yenmeliyiz yakışan bucur
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Aziz Yıldırım'dan rakiplere gönderme!
Toplam 46
Yorum
kartal ya geç bu masalları artık senin taraftarın bile yemiyor vakıfbank eczacıbaşı kaç kez dünya şampiyonu oldu da ne oldu gel erkek oyunu FUTBOL
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''Gerizekalılık''
Toplam 100
Yorum
bjkone 60 mlıyona takım kurup bıde katılmak ıcın para ode elıne bı teneke kupa verıp yollasınlar parayıda cebe ındıre gandı,sız sazanlarda sevının
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